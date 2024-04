Wetter auf Mallorca: In diesen Orten wird am Wochenende die 30-Grad-Marke geknackt

Der Insel steht wettertechnisch ein Wochenende mit Sommerfeeling bevor. Die Sonne strahlt am Himmel und die Temperaturen dürften an einigen Orten der Insel die 30 Grad überschreiten.

Der Freitag (5.4.) wird noch nicht ganz so warm. T-Shirt-Wetter ist allerdings drin. Die Höchstwerte am frühen Nachmittag liegen bei 26 Grad in der Inselmitte bei Inca und bei 25 Grad auf der Halbinsel Formentor im Norden. In Cala Millor wird es mit 20 Grad Höchsttemperatur zwar kühler, aber immer noch sehr angenehm. Am Himmel sind zwischenzeitlich Wolken in höheren Lagen zu sehen. Der Wind weht schwach aus östlicher bis südöstlicher Richtung.

So wird das Wetter am Samstag

Die Nacht wird äußerst mild. In weiten Teilen der Insel wird es nicht kühler als 14 Grad um am Samstagmorgen um 10 Uhr werden auf der ganzen Insel schon die 20 Grad geknackt sein. Von da an geht es munter aufwärts. In folgenden Gemeinden werden laut dem spanischen Wetterdienst Aemet die 30 Grad geknackt:

Pollença (hier bis zu 33 Grad)

Inca

Sa Pobla

Sineu

Porreres

Ebenfalls möglich sind die 30 Grad in Santa Maria del Camí und Llucmajor. In anderen Teilen der Insel ist es am frühen Nachmittag etwas kühler. Im Südwesten um Sant Elm sollen es maximal 24 Grad werden, in der Urlauberhochburg Cala Ratjada 25 Grad. Am Himmel ist es dabei weitgehend sonnig, vereinzelt gibt es Wolken in hohen Lagen.

So wird das Wetter am Sonntag und zu Wochenbeginn

Am Sonntag ergibt sich ein ähnliches Bild. Zwar kündigt Aemet in der spanienweiten Vorschau auf das Wochenende an, dass es auf den Balearen eine vage Möglichkeit des Schlammregens gibt. Aber wenn man sich die konkreten Aussichten für die Inseln anschaut, dominiert hier vor allem die Sonne.

Die Temperaturen erreichen erneut sommerliche Werte. Im Südwesten und Nordosten steigen die Werte leicht an und könnten 27 Grad erreichen. Sóller könnte sich zur Liste der Gemeinde gesellen, die die 30 Grad knacken.

Am Montag dürften sich die hohen Werte fortsetzen, allerdings kommen einige Wolken dazu. Für Dienstag kündigt Aemet einen drastischen Temperaturrückgang auf Werte um die 20 Grad an.