Schlägereien und Übergriffe: Was ist bloß in Cala Ratjada los?

Mallorquinische Medien schlagen Alarm: Gerade erst beginnt die Urlaubersaison auf Mallorca - schon häufen sich im beliebten Urlaubsort Cala Ratjada die Meldungen von Schlägereien und gewalttätigen Übergriffen. Als "Stadt ohne Gesetz" bezeichnet die mallorquinische Zeitung "Ultima Hora" gar das Küstenörtchen – und zieht Vergleiche zur Playa de Palma und Briten-Hochburg Magaluf.

Das mag ein bisschen übertrieben sein, aber tatsächlich haben sich die Zwischenfälle zuletzt gehäuft. Gleich dreimal musste die Ortspolizei binnen weniger Tage ausrücken, um verschiedenen Auseinandersetzungen ein Ende zu bereiten. Dies bestätigte ein Sprecher der Gemeinde gegenüber der MZ.

Deutscher schwer verletzt

Der erste größere Einsatz fand am Samstag (23.3.) statt - also noch vor dem Urlauberzuwachs der Osterwoche. MZ-Informationen zufolge kam es in der Nähe der Bar Epic, in der vornehmlich Einheimische beim "tardeo" – einem nachmittäglichen Besäufnis – feierten, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem in Cala Ratjada wohnhaften Deutschen und einer Gruppe von Spaniern. Unweit des Lokals an der Meerespromenade eskalierte der Streit, der Deutsche musste daraufhin mit schweren Verletzungen behandelt werden. Ein junger Mann wurde vorübergehend festgenommen.

Am darauffolgenden Montag gab es dann Probleme im Tanzlokal La Santa an der Hauptstraße Carrer Elionor Servera. Dort wurde ein Mann von drei anderen tätlich angegriffen. Ob es sich bei den Beteiligten um Urlauber oder Einheimische handelt, ist unklar.

Erneut zu Problemen kam es am vergangenen Ostersonntag gegen 6.15 Uhr Vor der Diskothek Keops, die erst kurz zuvor nach der Winterpause ihre Pforten geöffnet hatte, gerieten mehrere Frauen in einen Streit, der ebenfalls mit Handgreiflichkeiten endete. Gleichzeitig gingen nur wenige Meter entfernt mehrere Männer aufeinander los.

Videos in sozialen Netztwerken verbreitet

Dass die meisten der Vorfälle gefilmt und in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, verstärkt das negative Bild, das Cala Ratjadas Nachtleben aktuell von sich abgibt. /somo

