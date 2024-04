Brand in einer Wohnung im Nobelhafen Port d'Andratx auf Mallorca

In Port d'Andratx hat am Dienstagnachmittag (9.4.) eine in der Fußgängerzone gelegene Wohnung gebrannt. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr.

Über dem Nobelhafen im Südwesten der Insel bildeten sich dichte Rauchwolken. Einsatzkräfte der Feuerwehr, aber auch der Ortspolizei von Andratx und von der Gesundheitsbehörde IB-Salut eilten zum Ort des Geschehens.

Schwere Schäden

Zunächst hatte es geheißen, das unter der Wohnung gelegene Restaurant sei auch betroffen. Dies stellte sich später als falsch heraus. /pss