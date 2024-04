51-Jährige auf Mallorca gesteht Mord an 91-jähriger Tante

Eine 51-jährige Spanierin hat auf Mallorca gestanden, ihre 91-jährige Tante getötet zu haben. Die spanische Nationalpolizei nahm die mutmaßliche Mörderin am Sonntagnachmittag (14.4.) fest, wie aus einer Pressemitteilung vom Montag hervorgeht.

Die Frau hatte sich zuvor beim Notruf 061 gemeldet, um zu erfragen, wie sie an einen Totenschein für ihre eines natürlichen Todes gestorbene Tante kommen könnte. Die 061 klärte die Anruferin darüber auf, dass dafür eine medizinische Untersuchung nötig sei. Daraufhin sagte die Frau, dass sie die Seniorin bereits auf deren Finca begraben habe.

In der Wohnung in Palma fanden sich keine Spuren von Gewaltanwendung

Die von der 061 alarmierte Polizei schaute daraufhin in der Wohnung der 51-Jährigen in Palma vorbei. Dort fand sie die Leiche der Tante. Ihr Körper wies Messerstiche und Spuren von Schlägen auf. In der Wohnung selbst fanden sich hingegen keine Spuren von Gewaltanwendung.

Schließlich gestand die 51-Jährige, ihre Tante in Sineu umgebracht und die Leiche dann nach Palma geschafft zu haben. Die Beamten nahmen die Frau fest. Eine Obduktion der Leiche soll nun die genauen Todesumstände klären. Die Mordkommission der Nationalpolizei ermittelt weiter./ck