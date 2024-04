Schreck am Hafen von Calanova auf Mallorca: Am Montagmittag (15.4.) ist es auf einer 20 Meter langen Yacht zu einer Explosion im Maschinenraum gekommen. In Folge des Zwischenfalls, der sich gegen 12 Uhr ereignete, breitete sich eine große Rauchwolke an dem kleinen Hafen in Palmas Stadtteil Sant Agustí auf.

Kein Brand ausgelöst Wie die Feuerwehr Palma gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bestätigte, löste die Explosion keinen Brand aus. Auch sei es auf der Yacht zu keinen größeren Schäden gekommen. Andere Schiffe, die im Hafen lagen, wurden nicht beeinträchtigt. Es wurde auch niemand verletzt. /pss