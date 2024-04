Es scheint die neue Wetterregel auf Mallorca zu sein: Am Wochenende wird es warm und sonnig und zum Start der neuen Woche stürzen die Temperaturen in den Keller. Diesen Verlauf wird es nun die dritte Woche in Folge geben. Der spanische Wetterdienst Aemet hält sogar Schnee für möglich.

Am Freitag scheint die Sonne und es ist laut Wetterkarte keine einzige Wolke am Himmel zu sehen. Der Wind weht schwach bis mäßig. Am Vormittag aus nordöstlicher Richtung, am Nachmittag in die entgegengesetzte Richtung. Die Temperaturen knacken in der Inselmitte die 20-Grad-Marke, an den Küsten werden es 16 bis 18 Grad.

Livecams auf Mallorca: So sieht es gerade auf der Insel aus

Die Nacht auf Samstag wird bei Tiefstwerten von 3 Grad sehr kalt. Tagsüber schießen die Temperaturen auf bis zu 23 Grad hinauf. Die Sonne wird diesmal von wenigen Wolken gestört. Der Wind weht an der Küste etwas flotter. Die Nacht auf Sonntag wird bei 6 bis 10 Grad etwas milder.

Am letzten Tag der Woche sinken die Temperaturen leicht. Im Süden Mallorcas werden es 21 Grad, im Norden 18 bis 19 Grad. Die Sonne scheint weiterhin.

Regen, Kälte und wohl auch Frost im Anflug

Ab Montag sinken die Temperaturen spürbar. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 15 und vereinzelt 18 Grad. Am Vormittag blitzt die Sonne noch hinter den grauen Wolken hervor, am Nachmittag wird es regnerisch. Am Dienstag ist es umgekehrt. Regen am Vormittag und gen Abend lockert der Himmel immer mehr auf. Die Temperaturen sinken bei 12 bis 17 Grad erneut. In der Nacht nähern sich die Tiefstwerte dem Gefrierpunkt und Frost ist möglich. Aemet beziffert die Schneefallgrenze auf 1.000 Meter.

Wenn der Trend anhält, wird das Wetter auf Mallorca dann Richtung Wochenende wieder freundlicher. Darauf hoffen die 8.000 Radsportler, die an der Rundfahrt Mallorca 312 teilnehmen.