Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Samstagabend (20.4.) auf Mallorca tödlich verunglückt. Angaben der Einsatzkräfte zufolge war der Mann gegen 18 Uhr in einer Unterführung am Camí de Sa Torre im Gemeindegebiet Llucmajor unterwegs, um unter der Autobahn hindurchzufahren. An dieser Stelle kreuzt die Landstraße zudem den Camí d'en Palmer.

Wie es ersten Ermittlungen nach scheint, übersah der Mann wohl ein Stoppschild. Eine Autofahrerin, die in Richtung Llucmajor unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und den Zusammenstoß nicht verhindern. Zahlreiche Rettungsdienstler eilten sofort zum Unfallort, doch jegliche Wiederbelebungsmaßnahmen schlugen fehl. Vermutlich starb der Motorradfahrer im Moment des Aufpralls. Beamte der Ortspolizei von Llucmajor sperrten den Unfallort mehrere Stunden lang für den Verkehr und führten zudem eine Alkoholkontrolle bei der 41-jährigen Autofahrerin durch. Diese fiel negativ aus. Eine Obduktion des Opfers soll weitere Aufschlüsse zum Unfallhergang geben. /somo