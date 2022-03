Die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) soll unmittelbar nach der Flutkatastrophe in NRW im Juli 2021 länger auf Mallorca geblieben sein als bislang bekannt. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, verbrachte die Ministerin neun statt der bisher offiziell angegebenen vier Tage auf der Insel.

Die Politikerin war bei einem Aufenthalt auf der Insel von der Flut überrascht worden, die am 14. Juli begann. Einen Tag später kehrte sie von der Insel nach Düsseldorf zurück. In der bislang offiziellen Version sei sie dann am 17. Juli zurückgeflogen. Angeblich wollte sie ihre minderjährige Tochter abholen, die bei Freunden geblieben war. Heinen-Esser blieb aber laut der ersten Version bis zum 21. Juli in ihrer Ferienwohnung. Sie habe von Mallorca aus im Homeoffice gearbeitet.

"Bürofehler" führte zu falschen Angaben

Vergangene Woche hat Heinen-Esser die Daten in einem Schreiben an den Untersuchungsausschuss korrigiert. Demnach sei sie bereits am 16. Juli wieder nach Mallorca geflogen und bis zum 25. Juli geblieben. Die vorherigen inkorrekten Angaben seien ein "Bürofehler" gewesen, zitiert die Zeitung die 56-Jährige. Heikel sei allerdings, dass es sich bei der ursprünglichen Nachricht an eine offizielle Auskunft des Umweltministeriums gehandelt habe. Falsche oder unvollständige Angaben gegenüber der Untersuchungskommission könnten zu einer Haftstrafe führen, so das Blatt.

Erst vergangene Woche hatte die Ministerin der "Rheinischen Post" ein Interview gegeben. Darin erklärte sie, sie habe der Tochter und ihren Freundinnen einen Urlaub nach zwei Jahren Pandemie versprochen. Da sich ihr 76-jähriger Mann nicht alleine um die Teenager kümmern konnte, sei sie wieder auf die Insel geflogen. "Ich verstehe, dass es als unsensibel empfunden wird, dass ich nach der Flut eine gute Woche nicht in Nordrhein-Westfalen war", sagte sie gegenüber der Zeitung.

Die Opposition forderte erneut den Rücktritt der Ministerin. Stefan Kämmerling, Sprecher der SPD, warf der Ministerin vor, die Informationen per "Salami-Taktik" scheibchenweise freizugeben. Bei der Flug im vergangenen Jahr waren 49 Menschen gestorben, es entstanden Sachschäden im Wert von 13 Milliarden Euro. Heinen-Esser muss am 22. April dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtags Rede und Antwort stehen. /pss