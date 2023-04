Die An- und Ummeldung beim Rathaus Palma de Mallorca geht jetzt auch online

Alle über 65 Jahre alten Residenten, die sich in Palma an-, ab- oder ummelden wollen, brauchen dafür seit Kurzem keinen im Internet oder per Telefon (010) vereinbarten Termin mehr (cita previa). Sie können einfach während der Öffnungszeiten im Bürgerbüro Son Moix (Camí de la Vileta, 40, Mo.–Fr. 8.30–14 Uhr) vorbeischauen. So will die Stadtverwaltung dafür sorgen, dass ältere Menschen nicht erst noch technische Hürden überwinden müssen.

Mit elektronischer Kennung

Schon seit einem Jahr können alle volljährigen Bewohner, die eine Immobilie besitzen oder als Mieter offiziell im Mietvertrag stehen, die An-, Ab- oder Ummeldung in Palma online erledigen (https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=64659&nivel=1400&tipo=4&codResi=1&language=es, „Por Internet“, „Clique aquí“ oder https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do). Dafür müssen sie aber entweder das certificado digital oder die elektronische Kennung cl@ve haben. Wie Sie an Letztere kommen, erklären wir auf unserer Website. Mit der Online-Erledigung der Behördengänge können Bewohner Palmas die teils sehr langen Wartezeiten auf Präsenztermin umgehen.

Laut einer Pressemitteilung vom März soll die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin für Anrufer zuletzt im Schnitt bei 10,86 Tagen gelegen haben. Ein MZ-Test in den vergangenen Monaten hat allerdings gezeigt, dass es zumindest bei der Online-Terminvereinbarung (weitere Informationen hier), teils sehr viel Glück und Geduld braucht.

Präsenz-Termine für alle

Wer also weiterhin den herkömmlichen Weg nutzen und im Internet einen Präsenztermin ausmachen will, muss dranbleiben. Nur ganz selten werden auf der Seite freie Termine angezeigt („Calendario de selección de citas“ in Grün). Hat man doch einmal Glück und sieht einen, muss man oft zu einem anderen Bürgerbüro als dem in der Nähe des Wohnortes. Aufgrund der Knappheit der Termine sollte man im Zweifelsfall einen womöglich längeren Anfahrtsweg in Kauf nehmen.

Die Stadtverwaltung empfiehlt zudem, die Seite regelmäßig zu aktualisieren. Die besten Chancen hat man laut einer Sprecherin um 8 und um 14 Uhr. Zu beiden Uhrzeiten sollten Interessenten den Link mehrmals pro Minute immer wieder aktualisieren.

Laut dem Rathaus nehmen rund 20 Prozent der Bürger die vereinbarten Termine dann gar nicht wahr. Wer nicht erscheint und im Vorfeld seinen Termin, wenn auch kurzfristig, nicht wieder freigegeben hat, soll künftig „bestraft“ werden. Laut einer Sprecherin müssen diese Personen zwar keine Strafe oder Ähnliches zahlen, werden aber, sobald es freie Termine gibt, nicht mehr priorisiert.