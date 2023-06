Sommer steht für freie Zeit, fürs Faulenzen am Strand, für Sonne und Ruhe. Aber nicht jeder kann sich viele Wochen lang nur entspannen und nichts tun. Wer stattdessen lieber die Möglichkeit nutzen möchte, seinen Kopf anzustrengen und etwas zu lernen, kann das von Juni bis September an der Balearen-Universität (UIB) tun. Dort gibt es das Angebot, Sprachkenntnisse zu verbessern oder sogar eine komplett neue Fremdsprache zu lernen.

Die UIB bietet in diesem Jahr acht verschiedene Sprach- und Kulturkurse an: in Katalanisch (Niveaus B2 und C1), Englisch (B2), Französisch (A1), Italienisch (A1), Deutsch (A2) und Spanisch als Fremdsprache. Jede dieser Weiterbildungen wird auf dem Campus der UIB in Palma angeboten und umfasst 60 Stunden Unterricht, die über einen Zeitraum von drei Wochen verteilt sind. Der Deutschkurs ist der erste und beginnt am 19. Juni, die übrigen starten versetzt in den Wochen danach. Die Klassen werden von Muttersprachlern unterrichtet und bestehen aus maximal 15 Teilnehmern.

Limitierte Plätze

Einschreiben kann sich jeder, ob Student, Rentner oder Berufstätiger. Doch wer sich anmelden möchte, muss sich beeilen. Denn die Frist zur Einschreibung endet sieben Tage vor Kursbeginn und die Plätze sind limitiert. Schon jetzt kann man sich für die beiden Katalanischkurse nur noch auf die Warteliste setzen lassen. Und das auch nur für die Morgengruppe, welche montags bis freitags von 9.30 bis 13.30 Uhr stattfindet.

Die Kurse in Französisch, Deutsch und Italienisch werden ebenso ausschließlich morgens angeboten. Wer dagegen sein Englisch verbessern möchte, hat zusätzlich die Möglichkeit, nachmittags von 16 bis 20 Uhr die Universität zu besuchen. Spanisch als Fremdsprache wird dagegen nur zu den Nachmittagszeiten angeboten.

Die Preise variieren je nach Angebot. Fast alle Kurse kosten 425 Euro, außer Katalanisch, welcher mit 300 Euro etwas günstiger ist. Interessierte können online per Kreditkarte zahlen oder per Rechnung, sofern sie ein Konto bei einer spanischen Bank haben.

Ermäßigte Preise (160 Euro für Katalanisch, sonst 300 Euro) gibt es unter anderem für Studenten der UIB oder Lehr- und Forschungspersonal. In besonderen Situationen, wie schwerer Krankheit oder einem abgelehnten Visum, erstattet die Universität die Anmeldegebühr zurück. Die Teilnehmer müssen dafür der Universität die entsprechenden Nachweise vorlegen.

Wen dieses Angebot interessiert, der registriert sich auf der Website. Einfach den gewünschten Kurs auswählen und unter „Matricúlate“ mit einem UIB-Benutzerkonto anmelden, oder einen neuen Account erstellen. Dafür benötigen Sprachliebhaber keine spanische Adresse oder Telefonnummer, nur eine E-Mail-Adresse und die Nummer des Reisepasses. Weitere Möglichkeiten sind die spanische Ausweisnummer (DNI) oder die Identifikationsnummer für Ausländer (NIE).