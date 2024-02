Ob Spanisch-Unterricht, Nachhilfe oder Gesangsstunden: Hier finden Sie auf Mallorca den passenden Lehrer

Spanisch, Katalanisch, Französisch, Mathe, Chemie, Hausaufgabenhilfe, Personaltraining, Tennis, Klavier, Gesang, Gitarre oder Programmieren … Wer dazulernen muss oder möchte, hat gute Chancen, auf Mallorca den passenden Lehrer dafür zu finden – auf der Plattform Superprof. Die Seite, die Schüler und Lehrer in Kontakt bringt, gibt es derzeit nur als Website und lediglich in Frankreich auch als App. Gegründet hat Superprof 2013 in Biarritz der Franzose Wilfried Granier. Die Farben und auch die Art, wie die Seite aufgezogen ist, erinnern stark an die Vermietungs-Plattform Airbnb. Das ist laut der Community Managerin von Superprof für Spanien und Lateinamerika, Rebeca Zapata, kein Zufall.

Wie Airbnb, aber für Unterricht

Dem Lehrerssohn Granier habe die Art und Weise, wie Airbnb Privatpersonen zusammenbringt, die dann für einen Dienst (Unterbringung) Geld zahlen, imponiert. 2012 war der gelernte Ingenieur noch bei einem Unternehmen angestellt. Statt für jemand anderen zu arbeiten, habe er sein eigenes Projekt, etwas Neues, Sinnvolles schaffen wollen. Er nahm sich vor, Bildung für alle leichter zugänglich zu machen und gründete, zunächst nur in Frankreich, Superprof. Seit 2015 gibt es die Plattform auch für Spanien, ein Jahr später konnten auch Deutsche sie in ihrem Heimatland nutzen.

1.622 Angebote auf den Inseln

Auf den Balearen gibt es laut der Sprecherin derzeit 1.622 Unterrichtsangebote, darunter zum Beispiel auch Deutschkurse, die auf Mallorca derzeit von 13 Muttersprachlern angeboten werden. Als Lehrerin oder Lehrer anmelden, kann sich jeder, auch ohne entsprechende Ausbildung oder Studium. „Wir haben sowohl professionelle Lehrkräfte als auch Leute, die etwa Hobbyfotografen sind, und anderen ihre Kenntnisse vermitteln wollen“, sagt Rebeca Zapata. 2.885 Personen, die diese Angebote annehmen wollen, seien derzeit auf der Inselgruppe eingeschrieben.

Das kostet die Mitgliedschaft

Wer anderen etwas beibringen will, kann sich kostenlos einschreiben. Schüler müssen, um auf die Datenbank zugreifen zu können, pro Monat 19 Euro zahlen. „Den pase alumn@ kann man jederzeit wieder kündigen“, betont Zapata. „Man kann sich einen Monat lang anmelden, dann mehrere Lehrer kontaktieren und sich wieder abmelden.“ Wer ein Jahr später erneut Nachhilfelehrer suche, könne den Vorgang beliebig oft wiederholen.

Fündig werden

Lehrer müssen auf der Startseite auf Dar clases particulares klicken und sich ein Superprof-Konto zulegen oder aber sich mit ihren Facebook- oder Google-Daten einloggen. Schüler klicken oben rechts auf Conectarse. Auch sie können sich einen Account anlegen (Inscríbete) oder sich mit ihren Facebook- oder Google-Daten einloggen.

Erste Stunde oft kostenlos

Für die Suche des passenden Angebots dann auf der Startseite ins Suchfeld klicken und bei Lugar de las … Mallorca eingeben. Links davon noch das gewünschte Fach, die gewünschte Sprache oder das gewünschte Instrument aus der Liste auswählen. Nach dem Klicken auf buscar kann man bei tipo de curso dann noch nach persönlichen Nachhilfestunden vor Ort (presencial) oder online (en línea) filtern. Wer nicht so weit fahren will, schiebt den Regler bei distancia möglichst weit nach links. Auch in Sachen Preis kann man die Suchergebnisse filtern und sich etwa nur Lehrerinnen und Lehrer anzeigen lassen, die die erste Stunde gratis geben (Solo 1ª clase gratis). Wie lange diese erste Stunde geht, ist laut Rebeca Zapata ganz individuell, ob 15 Minuten oder eine volle Stunde.

Auch das gesuchte Niveau (nivel) kann man angeben. Wer mit den Stunden direkt loslegen will, klickt bei tiempo de respuesta auf Ver solo los profes que responden en menos de un día. Wer auf die Fotos der Lehrer klickt, erfährt per Kurzbeschreibung Details über sie und die Nachhilfestunden, auch die Preise und mögliche Abomodelle. „Jeder Anbieter entscheidet selbst, wie viel er verlangt“, sagt Zapata. Unter recomendaciones finden sich die Bewertungen anderer Nutzer.

Kontakt aufnehmen

Hat man einmal eine passende Lehrkraft gefunden, kann man ihm oder ihr über den Button contactar in dessen Profil eine Nachricht zukommen lassen. Wer will, kann den eingefügten Standardtext noch beliebig abändern. Auch, ob man den Unterricht per Webcam/digital oder persönlich nehmen will, muss man dann noch angeben. Nach dem Klicken auf siguiente dann noch die Zahlungsmethode angeben. Achtung: Damit kauft man dann auch automatisch den Schüler-Pass (pase alumn@) der Plattform für die besagten 19 Euro pro Monat. Klickt man auf Enviar la solicitud, bekommt der Lehrer eine Nachricht. Nimmt er die Anfrage an, kann man dann auch gleich direkt seine erste Stunde vereinbaren (programa tu primera clase) und wird dann automatisch zur Kasse gebeten. Praktisch: Beim Klick auf sein eigenes Profil auf der Startseite kann man unter notificaciones nervige Benachrichtungen per SMS oder E-Mail ausstellen.