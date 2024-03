Leserfragen: Wo gibt es überall Radarkontrollen auf Mallorca?

Blitzer auf Mallorca

Ich habe auf Ihrer Seite einen Bericht über neue Blitzer auf Mallorca gelesen und war erstaunt, dass so viele auf der Insel stehen. Gibt es eine Übersicht über die Standorte? (Joachim R., per E-Mail)

Insgesamt sollen auf Mallorca zum Jahresende 36 Radargeräte nahezu ständig im Einsatz sein. Es handelt sich dabei um 18 fest installierte Blitzer sowie 18 mobile Geräte, die hin und wieder aufgestellt werden. Eine Übersicht über alle festen Blitzer gibt es auf unserer Website.

Linksverkehr in der Tiefgarage

Warum gilt in der Tiefgarage des Mercadona in der Innenstadt von Inca (Carrer des Born) Linksverkehr? Dieser beginnt schon an der Einfahrt und zieht sich durch die gesamte Tiefgarage, was oft zu brenzligen Situationen führt, besonders in den Kurven. (Götz M., per E-Mail)

Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Die deutsche Stadträtin in Inca, Alice Weber, führt die Regelung darauf zurück, dass die Straße, in der sich die Einfahrt zur Tiefgarage befindet, eine Einbahnstraße ist. Folglich ist es praktischer für den Verkehrsfluss, wenn die Autos zuerst nach links in die Garage einfahren und die Ausfahrt dann hinter der Einfahrt erfolgt, weil die Autos ebenfalls wieder nach links abbiegen müssen, wenn sie aus der Tiefgarage ausfahren. Somit überschneiden sich die Fahrzeuge bei der Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage nicht.

Ist Palma in der Nacht sicher?

Gerne würde ich auf der Insel meinen nächsten Urlaub mit Petanquespielen verbinden. Es gibt einen großen Verein in der Nähe des Stadions Son Malferit. Im Internet wird von der Anreise mit dem ÖPNV, zu Fuß oder mit dem Fahrrad abgeraten. Dort soll es zu regelmäßigen Überfällen und Bandenkriegen kommen. (Sabine B., per E-Mail)

Es gibt auf Mallorca glücklicherweise keine sogenannte No-go-Areas, die man aus Sicherheitsgründen besser meiden sollte. Auch das Brennpunktviertel Son Gotleu gehört nicht dazu. Davon abgesehen ist Vorsicht, wenn man des Nachts allein unterwegs ist, sicherlich nie verkehrt. Wenn Sie sich unsicher fühlen, könnten Sie Mitspieler bitten, Sie noch ein Stück zu begleiten.

