Ausflugstipp für Familien auf Mallorca: in Palma den Tag des Schutzengels feiern

Ist Ostern einmal vorbei, dürfen sich Kinder und Familien in Palma auf das bunte Programm zum Diumenge de l’Àngel („Engelssonntag“) freuen. Am Sonntag (7.4.) ist rund um das Castell de Bellver wieder ordentlich etwas geboten. Los geht es um 11 Uhr mit dem Aufmarsch der Riesenfiguren und Schwellköpfe. Um 13.30 Uhr ist dann der große Auftritt des namengebenden Engels. Bis in den Nachmittag hinein stehen Menschentürme, eine Mittelalter-Ausstellung, Konzerte und Tänze auf dem Programm. Alle zehn Minuten fährt ein Shuttlebus vom Carrer Camilo José Cela ab. Der Eintritt ist frei. Infos: palma.es