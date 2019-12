Atlético Baleares verliert die Tabellenführung auf einem Acker

Nix zu holen gab es auf dem Acker in Luanco für Atlético Baleares in Gelb.

Das war bitter: Nach einem beinahe perfekten Jahr ist der Fußball-Drittligist Atlético Baleares im letzten Spiel 2019 noch von der Tabellenspitze auf den zweiten Platz abgerutscht. Auswärts bei Marino de Luanco in Asturien verlor das Team des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann am Sonntag (22.12.) deutlich mit 0:3. Neuer Spitzenreiter ist Atlético Madrid B.

Die Platzverhältnisse im am Atlantik gelegenen Luanco waren auf gut Deutsch gesagt schlecht. Der Rasen glich eher einem Acker, die Hausherren kamen damit deutlich besser zurecht. Obwohl Atlético Baleares zunächst gut ins Spiel kam, konnten die Gäste nichts aus ihrer Dominanz machen. Es dauerte nicht lange, da ging Luanco in Führung. In der 14. Minute sorgte Álex Arias für das 1:0. Villapalos hätte ausgleichen können, doch hämmerte den Ball allein vor dem leeren Tor stehend an die Latte.

Nach der Pause traf Luanco dann innerhalb von fünf Minuten noch zweimal. Zunächst traf in der 70. Minute erneut Arias einen Elfmeter zum 2:0, bevor Guaya mit einem Freistoß aus großer Entfernung den Torhüter von Atlético Baleares überraschte. Zum ersten Mal musste Atlético Baleares in dieser Saison drei Gegentore einstecken. Bis dato hatte das Team von Trainer Manix Mandiola in der gesamten Hinrunde nur drei Gegentreffer auswärts hinnehmen müssen. Durch die Pleite in Luanco verloren die Mallorquiner ihre Tabellenführung an Atlético Madrid B, nachdem sie seit September nahezu ununterbrochen an der Spitze gestanden hatten. /jk