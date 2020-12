Mallorca-Drittligist Poblense feiert im Derby gegen Atlético Baleares ersten Saisonsieg

Der bislang noch sieglose Aufsteiger UD Poblense hat in der Segunda División B am Sonntag (13.12.) gegen Lokalrivalen Atlético Baleares den ersten Saisonsieg geholt. Im Derby der Dritten Liga setzte sich das Team aus Sa Pobla mit 3:2 im Estadi Balear durch.

Die Hausherren gingen in dem Derby in der 25. Minute in Führung. Corominas verwandelte einen Elfmeter nach einem etwas zweifelhaften Handspiel der Gäste. Doch die erholten sich schnell vom Rückstand und glichen nur sechs Minuten später aus. Nach einem Torwartfehler war Alberto zur Stelle.

In der zweiten Halbzeit dauerte es keine zwei Minuten, ehe Poblense in Führung ging. Der Schiedsrichter entschied erneut auf Strafstoß nach einem angeblichen Schubser eines Spielers von Atlético Baleares. Alberto Fernández soll umgestoßen worden sein, doch nicht einmal der Gästespieler forderte dafür Elfmeter. Es gab ihn trotzdem, und Jaime Hernández besorgte das 2:1 für Poblense. Und wiederum nur vier Minuten später erzielte Mateo Garcías das 3:1 für die Mannschaft von Trainer Óscar Troya. Atlético Baleares schaffte lediglich noch den Anschlusstreffer nach einem erneuten Elfmeterpfiff. Erneut Corominas verwandelte in der 64. Minute sicher.

Für beide Teams geht es nach dieser Partie in die Weihnachtspause. Atlético Baleares blieb in der Hinrunde bisher hinter den eigenen Ansprüchen zurück und belegt derzeit Rang 5 in der Zehnergruppe, allerdings bereits mit zehn Zählern Rückstand auf Tabellenführer Sanse. Poblense liegt mit nur einem Punkt weniger auf Rang 6. Weiter geht es am 13. Januar 2021. /jk