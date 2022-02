Was für ein dramatisches Spiel: Fußball-Erstligist Real Mallorca hat sich am Abend des Valentinstags (14.2.) einen wahren Krimi gegen Athletic Bilbao geliefert und mit 3:2 gewonnen.

Dabei sah es am Anfang gar nicht gut aus: Die Basken dominierten die erste Viertelstunde, Real Mallorca kam kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Mit der Zeit glichen sich die Kräfteverhältnisse aus und die Mallorquiner kamen immer häufiger auch in den gegnerischen Strafraum. In der 21. Minute wurde Maffeo bei der Ballannahme im Strafraum der Basken von Núñez gefoult. Salva Sevilla verwandelte den Elfmeter zum 1:0.

Nur neun Minuten später war es Ángel, der nach einer Flanke von Muriqi den Ball per Kopf ins Tor von Athletic drückte und die rund 13.000 Fans im Stadion von Son Moix zum Feiern brachte. Und damit eine bemerkenswerte Statistik brach: Es war das erste Mal in dieser Saison, dass Bilbao auswärts mehr als ein Gegentor einfing.

Neuer Druck durch eingewechselte Spieler

In der Halbzeitpause wechselte der Gästetrainer Marcelino gleich zwei Spieler aus. Mit frischen Kräften von Berenguer und Yuri gelang es den Basken, zu Beginn der zweiten Hälfte mit dem gleichen Druck in die Partie zu gehen wie zu Beginn der ersten Halbzeit. Diesmal wurde es aber belohnt. In der 58. Minute konnte Raúl García einen Pass des eingewechselten Yuri zum 2:1 verwandeln. Und zwei Minuten später war es der ebenfalls eingewechselte Berenguer, der nach einem Eckball per Hacke den Ausgleich erzielte.

Der Vorteil lag nun bei den Gästen, die mit mehr Selbstvertrauen auf das Tor der Mallorquiner drückten. Doch die Inselkicker bekamen noch ihre Chance. In der 87. Minute war es Take Kubo, der aus kurzer Distanz nach einem Pass von Muriqi den Ball an den Pfosten schoss. Von da prallte der Ball an den Hinterkopf des spanischen Nationalkeepers Unai Simón und ins Tor.

Sechs Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt

Real Mallorca steht nach 23 Spielen nun auf dem 15. Tabellenplatz und hat mit 26 Punkten mittlerweile sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Athletic Bilbao hingegen verliert durch die Nierderlage den Anschluss an die Europapokalplätze und steht mit 34 Punkten auf Platz 8 der Liga Santander. /pss