Für ein paar Minuten konnte Real Mallorca beim Duell gegen Real Madrid in der spanischen Hauptstadt am Sonntag (11.9.) träumen. In der 35. Minute hatte Kang-In Lee in den Strafraum geflankt. Am zweiten Pfosten stand Vedat Muriqi, der den Ball an Courtois vorbei ins Tor drückte. Es war die Belohnung für eine starke erste Halbzeit, in der die Mallorquiner auf Augenhöhe mit den Favoriten von Carlo Ancelotti spielten.

Kurz vor Schluss der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit - das Schild des Assistenten hatte vier Minuten angezeigt - schoss Fede Valverde nach einem Alleingang den Ausgleich. Ein moralischer Tiefschlag für die Mallorquiner, die geknickt in die Pause gingen. In der zweiten Halbzeit kam das Team von Javier Aguirre dann kaum noch aus der eigenen Hälfte raus. Chance auf ein zweites Tor In der 64. Minute hatte Real Mallorca dann doch die Chance auf eine erneute Führung. Nach einem Pass von Grenier schoss Nachwuchsspieler Antonio Sánchez den Ball aber ins Aus. In der 72. Minute folgte dann die Strafe: Vinicius dribbelte nach Vorarbeit von Rodrygo den Ball ins Tor. In der 88. Minute war es dann Rodrygo selbst, der den nächsten Treffer schoss. In einer Einzelaktion setzte sich der Brasilianer gegen die mallorquinische Abwehr durch. In der dritten Minute der Nachspielzeit erhöhte der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger auf das endgültige 4:1. Kein Einsatz von Marco Asensio Einer, der sich durch den verletzungsbedingten Ausfall von Starstürmer Karim Benzema Hoffnungen auf einen Platz in der Startelf gemacht hatte, war Marco Asensio. Doch der Mallorquiner, der gerade ein Karrieretief durchmacht, musste sich das Spiel gegen seinen ehemaligen Club von der Bank aus anschauen. Vor Abschluss des fünften Spieltags steht Real Mallorca mit fünf Punkten auf dem 13. Tabellenplatz der spanischen Liga. Real Madrid hingegen bleibt nach fünf Siegen Tabellenerster vor dem FC Barcelona. /pss