Der Brite Ethan Vernon (Soudal Quick-Step) hat am Sonntag (29.1.) den Trofeo Palma gewonnen, das fünfte und letzte Rennen der Mallorca Challenge. In einer Zeit von 3 Stunden, 17 Minuten und 58 Sekunden meisterte er die 141,6 Kilometer lange Strecke mit Straßen- und Stadtabschnitten.

Der 22-jährige Vernon setzte sich im Ziel gegen den Eritreer Biniam Girmay (Intermarché Circus-Wanty) und den Belgier Jame van de Paar (Lotto Dstny) durch, die die Plätze zwei und drei belegten. Der Spanier Iván García (Movistar Team) wurde Vierter und der Kolumbianer Juan Molano Fünfter.

Drei Spanier und ein Belgier

Der Sieger nutzte seine Erfahrung - er hat bereits Medaillen bei den Welt- und Europameisterschaften gewonnen -, um den Endspurt unter den bestmöglichen Bedingungen in Angriff zu nehmen: Vier Fahrer stürzten, aber ohne größere Folgen.

Am letzten Rennen der Mallorca Challenge nahmen drei Spanier und ein Belgier teil: Der Baske Xavier Berasategui (Euskaltel-Euskadi), der Kantabrer Iván Cobo (Kern Pharma), der Mallorquiner Marc Terrasa (Selección Española en Pista) und der Belgier Vincent Van Helemen (Team Flanders) stürzten sich in das Abenteuer, dem sich auch Alejandro Franco (Burgos-BH) aus Valladolid anschloss, der allerdings nach einem Sturz, der zu mechanischen Problemen an seinem Rad führte, zurückblieb.

Das sind die Sieger der Mallorca Challenge

An der Mallorca Challenge 2023 haben 23 Teams teilgenommen, darunter 8 Teams der World Tour. Die Sieger waren der Portugiese Rui Alberto Costa (Intermarché-Circus-Wanty, Trofeo Calvià), der Niederländer Marijn Van Den Berg (EF Education-EasyPost, Trofeo Ses Salines-Alcúdia), der Belgier Kobe Goosens (Intermarché-Circus-Wanty, Trofeo Andratx und Trofeo Tramuntana), und der Brite Ethan Vernon (Soudal Quick-Step), Gewinner des Trofeo Palma.