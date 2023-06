Neuer Spielplan ausgelost: Wann der FC Barcelona, Atlético und Real Madrid nach Mallorca kommen

Die spanische Fußballliga hat am Donnerstag (22.6.) den Spielplan für die Saison der Primera División 2023/2024 ausgelost. Eventzuschauer können sich nun im Terminkalender das Datum anstreichen, wenn die Spitzenspiele gegen den FC Barcelona, Atlético Madrid und Real Madrid auf Mallorca anstehen.

Wegen Bauarbeiten erstmal auswärts

Real Mallorca hat wie in der vergangenen Saison die Liga darum gebeten, auswärts zu beginnen. Das hängt damit zusammen, dass das Stadion Son Moix in der Sommerpause renoviert wird. Durch den Start auf fremden Platz gewinnt der Club eine Woche mehr Zeit für die Bauarbeiten.

Die genauen Anstoßzeiten sowie an welchem Tag genau gespielt wird, legt die Liga in der Regel erst zwei Wochen vor dem jeweiligen Spieltag fest. Real Mallorca startet am Wochenende 12./13. August mit einem Auswärtsspiel auf den Kanaren beim Aufsteiger Las Palmas.

Das erste Heimspiel folgt am Wochenende darauf und es wird direkt hitzig. Mit Villarreal gastiert der Erzfeind der Mallorquiner auf der Insel. Dass das gelbe U-Boot den Inselclub mal bei der Fifa wegen Schulden ankreidete und so einen Europa League-Startplatz klaute, nehmen die Mallorquiner Villarreal bis heute übel.

Dann kommen die Spitzenteams nach Mallorca

Am siebten Spieltag kommt der amtierende Meister FC Barcelona mit Superstar Robert Lewandowski auf die Insel. Das Spiel wird in einer englischen Woche unter der Woche am 26. oder 27. September ausgetragen. Die Hauptstadtclubs kommen erst im Frühjahr. Real Madrid am 31. Spieltag (13./14. April 2024) und Atlético Madrid am 34. Spieltag (4./5. Mai 2024).

Für die mallorquinischen Fans ist noch die Rückkehr ihrer Ex-Trainer interessant. Vicente Moreno trainiert nun Almería und kommt am 18./19. Mai 2024, Luis García Plaza kommt mit Aufsteiger Alavés am 2./3. Dezember.

Das letzte Spiel bestreitet Real Mallorca auswärts am 25./26. Mai 2024 gegen Getafe.