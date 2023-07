Wie die spanische Zeitung "Marca" am Dienstag (4.7.) berichtet, ist der Transfer von Real Mallorca-Spieler Kang-in Lee zu Paris Saint-Germain fix. Die 22 Millionen Euro überweisen die Franzosen an die Mallorquiner. Davon kommen jedoch nur rund 18 Millionen Euro auf dem Inselkonto an.

PSG kommt zum Testspiel nach Mallorca Denn der 22-jährige Südkoreaner verzichtete bei seinem ablösefreien Wechsel zu Real Mallorca vor zwei Jahren auf ein Handgeld. Im Gegenzug sicherte er einen Anteil in Höhe von 20 Prozent an der künftigen Transfersumme bei einem Verkauf. Die Gesamtsumme könnte durch Bonuszahlungen, die bei Titelgewinnen oder einer gewissen Anzahl an Einsätzen fällig werden, noch steigen. Zudem haben beide Vereine ausgemacht, dass PSG im Januar 2024 zu einem Testspiel nach Mallorca kommt, um das dann fertig renovierte Stadion Son Moix einzuweihen. Es handelt sich schon jetzt um die höchste Einnahme, die der spanische Erstligist in der Vereinsgeschichte für einen Spielerverkauf erzielt hat. Barça zahlte für die Vereinslegende Samuel Eto'o einst zwar 27 Millionen Euro, davon ging jedoch die Hälfte an Real Madrid. Knapp hinter dem Südkoreaner steht Diego Tristán, den sich La Coruña 17,75 Millionen Euro kosten ließ. Das Herzstück verlässt Real Mallorca Nach einer durchwachsenen ersten Saison entwickelte sich der offensive Mittelfeldspieler im vergangenen Jahr zur absoluten Stammkraft. Neben Stürmer Vedat Muriqi war Kang-in Lee der beste Spieler bei den Mallorquinern. Es wird ein hartes Stück Arbeit für den Inselclub, nun einen Ersatz zu finden. Der Südkoreaner dürfte Hilfe bei der Eingewöhnung im französischen Spitzenclub bekommen. Mit dem neuen Trainer Luis Enrique, der in Kürze vorgestellt werden soll, kann er Spanisch sprechen. Mit Marco Asensio bekommt er einen Mallorquiner an seine Seite. Mallorcas bekanntester Fußballer verlässt Real Madrid und dürfte bei PSG unterschreiben.