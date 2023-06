Als 2016 ein US-amerikanisches Eigentümergespann dem deutschen Geschäftsmann Utz Claassen Real Mallorca abkaufte, präsentierten sich der damalige NBA-Clubbesitzer Robert Sarver, Basketballlegende Steve Nash und Ex-Tennisprofi Andy Kohlberg als die neuen Köpfe des Vereins.

Die genaue Verteilung der Anteile war und ist ein Geheimnis. Bekannt war lediglich, dass Sarver der Hauptaktionär war. Das ändert sich nun zum Monatsende. Wie Real Mallorca am Montag (19.6.) bekannt gab, kauft Kohlberg dessen Anteile auf und ist nun neben seiner Rolle als Präsident des Erstligisten auch Haupteigentümer.

Worum handelt es sich bei den Vorwürfen

Im vergangenen September hatte die NBA Sarver für schuldig befunden. Der 61-jährige Eigentümer der Phoenix Suns soll sich mehrfach rassistisch und sexistisch gegenüber Angestellten geäußert haben. Sarver wurde zu einer Strafe in Höhe von zehn Millionen US-Dollar verdonnert, zudem sollte er die Leitung des Teams für ein Jahr abgeben. Er entschied sich dann aber, den Club direkt an den Bänker Mat Ishbia zu verkaufen.

Konsequenzen für den Club

Auf Real Mallorca habe die Verurteilung keine Auswirkungen, beteuerten die Club-Verantwortlichen immer wieder. Von daher kommt der Sarver-Ausstieg nun etwas überraschend. Offensichtlich wollte der Verein keine Unruhe während der Saison in die Mannschaft bringen und wartete deswegen mit der Bekanntgabe bis zur Sommerpause.

Für den spanischen Erstligisten wird sich dadurch wahrscheinlich nichts ändern. Seit September 2017 ist Kohlberg der Präsident, er übernahm das Amt von Monti Galmés. In dieser Funktion hatte der US-Amerikaner mit dem Tagesgeschäft zu tun. In den vergangenen Jahren war der 63-Jährige, der mit der Altenheim-Kette Kisco Senior Living sein Geld verdient, das Gesicht der Eigentümer.

Kohlberg kommt zwar nicht zu allen Spielen, zeigt sich aber bei wichtigen Partien. Robert Sarver hingegen war nur äußerst selten im Stadion. Steve Nash zeigte anfangs zwar viel Engagement und trainierte sogar bei seinen Mallorca-Aufenthalten mit der Mannschaft, zog sich aber im Jahr 2020 aus dem Aufsichtsrat zurück, als er eine Trainerstelle in der NBA bekam. Obwohl er im vergangenen Jahr entlassen wurde, hat er sich in letzter Zeit nicht mehr auf der Insel blicken lassen. Neben dem Ex-Fußballer Stuart Holden gehört er aber weiterhin zu den vielen Kleinanlegern.

Anfang Juli will Real Mallorca den neuen Aufsichtsrat bekannt geben. Dann steigt das Team auch in die Vorbereitung für die neue Saison ein. Wie im vergangenen Jahr wird die Mannschaft für ein Trainingslager nach Österreich reisen. Vom 12. bis 22. Juli sind die Mallorquiner in Geinberg, einem kleinen Ort ganz in der Nähe der deutschen Grenze. Die neue Erstligasaison beginnt am 11. August.