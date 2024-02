Anton Albrecht hat am Sonntag (18.2.) das Radrennen "Ein Winter auf Mallorca" gewonnen. Der 27-jährige Deutsche setzte sich in der letzten Etappe durch und konnte somit seinen Vorsprung in der Gesamtwertung übers Ziel bringen.

Schon die erste Etappe gewann der Sachse vom Team P&S Metalltechnik Benotti, wo er sich sieben Sekunden Vorsprung einfuhr. Da die meisten Rennen sehr ausgeglichen waren, war das ein gutes Polster. Im Endeffekt fehlten dem Zeiten, dem Mallorquiner Juan Antonio Segovia, 37 Sekunden. Nur 20 Fahrer konnten überhaupt alle Etappen beenden, die meisten von ihnen waren Deutsche. Zweiter deutscher Sieg im zweiten Jahr Bereits im vergangenen Jahr konnte sich mit Moritz Kretschy ein Deutscher beim Winter-Rennen durchsetzen. Der früher für mallorquinische Amateure erfundene Wettbewerb ist heutzutage bei ausländischen Profi-Radfahrern der Continental-Kategorie (sozusagen der dritten Liga im Radsport) beliebt. Der balearische Radsportverband hat das Rennen im vergangenen Jahr nach längerer Pause wiederbelebt. Der Plan sieht vor, den Inselrat oder die Balearen-Regierung im kommenden Jahr als Sponsor zu gewinnen, um "Un hivern a Mallorca" noch größer machen zu können. In den kommenden Monaten steht die Hobby-Radsaison auf Mallorca an. Diese gipfelt Ende April im 312-Rennen. Die 8.000 Plätze für die Rundfahrt sind jedes Jahr binnen weniger Minuten ausverkauft.