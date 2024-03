Warum das Reiseunternehmen Tui plötzlich wieder auf den Palma Marathon auf Mallorca setzt

So plötzlich sich Tui vor zehn Jahren aus dem Sport zurückzog, so schnell ist der Reisegigant nun wieder da. Fast wie aus dem Nichts kam am Montag (4.3.) die Meldung, dass das Unternehmen schon ab diesem Jahr erneut als Hauptsponsor beim Palma Marathon einsteigt. Dies sei als langfristige Partnerschaft geplant, so Tui-Sprecher Magnus Hüttenberend zur MZ. Wenngleich die Verträge erst mal nur für drei Jahre unterschrieben seien.

"Eine strategische Entscheidung" Ab 2004 war der Tui Marathon ein fester Termin im mallorquinischen Sportkalender. Die 10.000-Läufer-Marke wurde jährlich geknackt. Der Reiseveranstalter konnte auch immer wieder Promis überzeugen, auf Palmas Straßen mitzulaufen. Bis 2014. „Es war damals eine strategische Entscheidung, dass Tui die Sportförderung in allen Bereichen kündigte“, sagt Hüttenberend. Zu dem Zeitpunkt war der Reiseanbieter eine ausschließlich deutsche Marke und beteiligte sich ein bisschen überall. Unter anderem auch als Namens- und Trikotsponsor des Fußballclubs Hannover 96. Auch dort wurde der Geldhahn gänzlich zugedreht. „Wir wollen jetzt nicht die Gießkanne auspacken und überall wieder einsteigen. Mallorca liegt uns einfach am Herzen. Intern gab es bei uns immer wieder Beschwerden, warum wir denn das Sponsoring des Marathons eingestellt hätten“, sagt der Sprecher. So will denn Tui für den Lauf am 20. Oktober auch die Mitarbeiter auf die Insel einladen. Was ändert sich durch den Tui-Einstieg beim Palma Marathon? Anders als beim ersten Engagement steigt der Reiseanbieter nicht mehr in die Organisation mit ein. Für die zeichnet weiterhin die Firma Kumulus verantwortlich. Die Strecke, die in zwei Runden an der Meerespromenade und durch die Altstadt führt, sowie auch die Preise bleiben erst mal unangetastet. Derzeit kostet die Anmeldung für die komplette Distanz 80 Euro, für den Halbmarathon 60 Euro, die neun Kilometer 30 Euro. Ab einer gewissen Zahl an verkauften Startnummern erhöhen sich die Tarife. Neben dem Namen hat Tui nun das Exklusivrecht, Reisepakete mit Flug, Unterkunft und Marathon anzubieten. Sicherlich wird es unter dem Markenamen nun alles wieder etwas größer und pompöser. Nach dem Tui-Abgang konnte Kumulus die 10.000-Teilnehmer-Marke nur noch knacken, weil die Kinder vom Kids Run mitgezählt wurden. Der Lauf für die Kleinen wurde aber nach der Corona-Pause gar nicht mehr angeboten. „Zuletzt waren die Teilnehmerzahlen schon wieder steigend. Natürlich ist es unser Ziel, weiter zu wachsen“, sagt Hüttenberend. Bei der Ausgabe im vergangenen Jahr liefen rund 7.000 registrierte Läufer über die drei Distanzen. Mehr als 80 Prozent kamen aus dem Ausland und vertraten 76 Nationalitäten, darunter 36 Prozent aus Deutschland und 20 Prozent aus Großbritannien. Nicht nur sportlich wird der Marathon durch die Tui-Rückkehr wachsen. Geplant sind mehrere Events für die Läufer und Zuschauer, unter anderem eine Paella-Party, eine Ball-de-Bot-Vorführung sowie auch Konzerte. Und vielleicht ist dann auch wieder das ein oder andere bekannte Gesicht im Starterfeld der Läufer dabei.