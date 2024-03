Der Palma Marathon wird wieder zum Tui Marathon. Der Reiseveranstalter, der das Sportevent auf Mallorca früher ausgerichtet hatte, wird wieder zum Sponsor, wie der Veranstalter Kumulus am Montag (4.3.) mitgeteilt hat. Man freue sich bekanntzugeben, dass Tui ab 2024 als Hauptsponsor der Veranstaltung einsteige. "Dies wird die Position des Rennens als eine der bedeutendsten Veranstaltungen im europäischen Laufkalender weiter stärken."

Tui stand hinter den ersten elf Ausgaben der Veranstaltung, die denn auch unter dem Namen Tui Marathon bekannt war. Dann zog sich der Konzern aus dem Event zurück. Nun kehrt der Reiseveranstalter als "Titelsponsor und exklusiver Vertriebspartner" für die inzwischen 20. Ausgabe am 20. Oktober 2024 sowie für die Ausgaben 2025 und 2026 zurück. Organisator wird weiterhin Kumulus sein. "In den vergangenen Jahren ist die Veranstaltung in Bezug auf die Vielfalt der vertretenen Länder gewachsen und erreichte bei der letzten Ausgabe 76 Nationalitäten", wird David Thompson zitiert, CEO von Kumulus. "Die Aufnahme von Tui, einer weltweit anerkannten Marke, die für Qualität und Internationalität steht, wird es uns ermöglichen, noch weiter zu wachsen."

Reisepakete zum Lauf

Für die teilnehmenden Läufer hat der neue Sponsor auch praktische Auswirkungen. Reisepakete mit Flug, Hotel, Anmeldung zum Rennen und "exklusiven Erlebnissen" sollen in Kürze europaweit über die Tui buchbar sein. "Wir wollen zusammen mit den Destinationen Sport- und Freizeiterlebnisse schaffen, die als Pakete auch bei uns über alle Vertriebswege buchbar sein werden", wird Sebastian Ebel zitiert, CEO der TUI Group. Man wolle neue Kundengruppen ansprechen und Sportevents schaffen, die zum Reisen anregen.

International und viele Frauen

In 2023 liefen beim Palma Marathon Mallorca nach Angaben des Veranstalters mehr als 7.000 registrierte Teilnehmer über die drei Distanzen von 9, 21 und 42 Kilometern. Der Frauenanteil von 43 Prozent sei spanienweit bemerkenswert. Darüber hinaus habe sich die Veranstaltung einmal mehr als die internationalste in der europäischen Laufszene erwiesen: Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer kamen aus dem Ausland und vertraten 76 Nationalitäten, darunter 36 Prozent aus Deutschland und 20 Prozent aus Großbritannien.

Ein bisschen Ball de Bot

Neben dem Lauf an sich soll es ein buntes Rahmenprogramm geben, darunter kulturelle Aktivitäten geben wie eine Ausstellung zum traditionellen Inseltanz Ball de Bot, Konzerte auf der Läufermesse im Parc de la Mar, eine Pasta-Party, einen Frühstückslauf am Freitag sowie eine Abschlussfeier.

Der TUI Palma Marathon Mallorca wird von Kumulus mit Unterstützung der Stadtverwaltung von Palma, der Agentur für Tourismusstrategie der Balearen und dem Plan für Erholung, Transformation und Resilienz der spanischen Regierung sowie der Stiftung für Tourismus auf Mallorca und dem Consell de Mallorca organisiert. Die 42 km lange Strecke führt entlang der Küste ins Stadtzentrum, wobei die Teilnehmer an architektonischen Wahrzeichen wie Kathedrale, La Llotja und Es Baluard vorbeikommen.