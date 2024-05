Jürgen Klopp im Mallorca-Podcast: Der überraschende Grund, warum er sich ein Haus auf der Insel gekauft hat

Vor wenigen Tagen tauchte Jürgen Klopp als Überraschungsgast beim Wirtschaftsforum Neu Denken auf Mallorca auf. Nun hatte der 56-Jährige seinen ersten Podcast-Auftritt nach seinem Abschied beim FC Liverpool. In der neuen Folge des "Willipedia"-Podcasts spricht er mit Moderator Jörg Jung unter anderem über seine Gründe für die selbstgewählte Auszeit und warum er sich ausgerechnet auf Mallorca eine Immobilie zugelegt hat.

Sein Überraschungsbesuch auf Mallorca hat nur geklappt, weil Jürgen Klopp mit seinem Team, dem FC Liverpool, eine durchwachsene Saison gespielt hat. "Wir hatten eigentlich vor, das Europa-League-Finale zu spielen. Das hat nicht hingehauen. Und wir wollten eigentlich auch am Wochenende das FA-Cup-Finale spielen. Das hat auch nicht hingehauen", so der Trainer, der immerhin einen kleinen Trost findet, dass sein Team, das er nach dieser Saison verlässt, am späteren Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo gescheitert ist. Als ganz verkorkste Saison will es Klopp nicht bezeichnen, da man immerhin den Liga-Pokal gewonnen habe. "Das bekommen die Leute in Deutschland aber kaum mit", so der 56-Jährige."Dass ich gar nicht mehr arbeite, ist ausgeschlossen"

Klopp erklärt zudem noch einmal, warum er nun den FC Liverpool verlässt. Es sei ein Prozess gewesen. Seine Entscheidung habe er dem Club schon im vergangenen November mitgeteilt. "Der Gedanke ist einfach aufgekommen. Ich wusste, ich bin schon sehr lange da, mache den Beruf schon sehr lange, bin nie rausgeworfen worden. Das heißt, ich habe alle Verträge sozusagen nahezu bis zum Ende erfüllt." Die große Leidenschaft, mit der er seinen Job ausübt, habe Kräfte gekostet und er sei nun nicht mehr in der Lage, so viel Energie reinzustecken.

Überraschend ist seine Erklärung, warum er sich vor zwei Jahren ein Haus auf Mallorca kaufte. Zwar habe er schon immer von einer Immobilie im Süden geträumt, das größte Argument seien aber die Ärzte gewesen. "Es hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir älter werden und hier einfach die medizinische Versorgung großartig ist. Es gibt hier viele deutsche Ärzte. Ich hätte gerne, dass in dem Moment, wo die Probleme größer werden, jedes Wort, das ich sage, verstanden wird."

Komplett auf die Insel ziehen wolle er nicht. Es bleibe bei Urlauben, die nun aber länger werden. Er bestätigte nun erstmals auch, seine Karriere nicht beenden zu wollen. "Dass ich gar nicht mehr arbeite, ist ausgeschlossen", so Klopp. "Aber dass ich genauso in dem gleichen Rhythmus weitermache, in dem ich es bisher gemacht habe, das sehe ich im Moment auch nicht."