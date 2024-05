Real Mallorca entlässt Trainer: Das sagt Javier Aguirre zum Abschied

Am Ende half weder das erreichte Pokalfinale noch der gesicherte Nicht-Abstieg am vorletzten Spieltag: Real Mallorca trennt sich von Trainer Javier Aguirre. Die Entscheidung hatte der Club am Mittwochabend (22.5.) bekanntgegeben. Am Donnerstagnachmittag trat der Mexikaner dann zu einer Art Dankes-Pressekonferenz im Stadion Son Moix an. Begleitet wurde er vom Business-CEO des Clubs, Alfonso Díaz, und dem Chef der Fußballabteilung, Pablo Otells.

Das sagte Aguirre

"Es ist nicht einfach, zur Siesta-Zeit hie zu sein", scherzte Aguirre, der für seine amüsanten Pressekonferenzen bekannt ist, um ein wenig die ernsten Gesichter aufzulockern. Der Mexikaner stellte aber klar, dass ihn die Entscheidung des Clubs getroffen habe. "Gestern ging es mir nicht so gut." Aber er habe schon immer darauf geachtet, keinen Lärm zu machen, wenn er einen Club verließ, führte er fort. "Man geht einfach und das war's."

Aguirre erklärte, ihm werde seine Arbeit, die Freundschaften, die Nähe der Fans, der Respekt der Vereinsleitung und das gute Verhältnis zur Presse in Erinnerung bleiben. "Das Verhältnis war immer positiv und von direkter Kommunikation geprägt", so der ehemalige Coach der mexikanischen Nationalmannschaft. Besonders hob er die Beziehung zu den Spielern Antonio Raíllo und Pablo Maffeo hervor. Diese seien "Freunde fürs Leben" geworden. Es handelte sich um die einzigen Mitglieder des Kaders, die bei der Pressekonferenz dabei waren.

Clubleitung unzufrieden

Hinter den Kulissen hatte es in den vergangenen Wochen rumort. Die Clubleitung war alles andere als zufrieden mit dem Saisonverlauf in der Liga. Die Selbsteinschätzung der Verantwortlichen lautet, dass man mit dem verfügbaren Personal ein deutlich besseres Ergebnis habe erzielen müssen.

Bei der Pressekonferenz gab man sich aber zivilisiert. Sowohl Otells als auch Díaz betonten, wie dankbar sie Aguirre und seinem Team seien. Er habe den Club im März 2022 in einer schwierigen Situation übernommen und viel dazu beigetragen, den Ruf den Vereins auf nationaler und internationaler Ebene wesentlich zu verbessern.

Den letzten Spieltag bestreitet Aguirre mit seiner Mannschaft am Sonntag (26.5.) um 14 Uhr in Getafe. Gegen die Mannschaft aus Madrid hatte der Mexikaner sein erstes Spiel als Mallorca-Coach absolviert.