Wie ein Deutscher auf Mallorca den Frauenfußball der Insel neu belebt

Für Ingo Volckmann ist es ein kleiner Trost, für den mallorquinischen Frauenfußball ein großer Schritt: Balears FC, wie die Frauenmannschaft von Atlético Baleares offiziell heißt, ist am Samstag (18.5.) in die zweite Liga aufgestiegen. Ein 2:2 gegen Tenerife B im Rückspiel des Play-off-Finales reichte für den Aufstieg. Nach drei Jahren der Abstinenz kehrt ein Inselteam nun wieder in die zweithöchste Spielklasse zurück. Es ist gut möglich, dass die Damen den Männern beim Volckmann-Club nun den Rang ablaufen. Der Abstieg der Herren in die vierte Liga steht bereits fest, möglicherweise gar als Tabellenletzter.

„Zumindest eine Freude, die die Saison nun nicht ganz so schlecht dastehen lässt“, kommentierte Volckmann am Dienstag (21.5.) in den sozialen Medien den „historischen“ Aufstieg. Sein Team sei nun die beste Frauenmannschaft der Insel, wobei das auch schon vorher der Fall war.

Vor sechs Jahren gegründet

Volckmann rief den Balears FC im Jahr 2018 ins Leben. Zu dem Zeitpunkt war Collerense der unangefochtene Platzhirsch im mallorquinischen Frauenfußball. Der ehemalige Erstligist brachte unter anderem die heutigen Weltmeisterinnen Cata Coll und Mariona Caldentey hervor. Mit dem Verein ging es seit dem Abstieg aus der ersten Liga 2016 aber immer weiter bergab. Es fehlte schlicht an Geld. Mittlerweile spielt Collerense in der vierten Liga, gemeinsam mit der zweiten Mannschaft von Balears FC und Son Sardina.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Balears FC mit dem zahlungskräftigen deutschen Präsidenten im Rücken die besten Spielerinnen der anderen Inselclubs abwerben konnte und so auch für das ein oder andere bekannte Gesicht im spanischen Frauenfußball interessant wurde. So verkündete die ehemalige Kapitänin Spaniens, Virginia Torrecilla, kurz nach ihrem Karriereende als Profi im Winter, dass sie nun noch ein halbes Jahr auf der Insel dranhängen würde. Zuletzt fehlte der Blondschopf aber verletzt.

Männer droht der letzte Platz

In der zweiten Liga, die offiziell etwas verwirrend Primera Federación heißt, muss sich Volckmann nun fragen, ob er den Geldbeutel etwas weiter öffnet, um einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen. Das Geld wurde beim Berliner Unternehmer zuletzt etwas knapp, das Budget der Männer kürzte er. Das dürfte einer der Gründe für die desaströse Saison sein. Seit Wochen steht der Abstieg von Atlético Baleares in die vierte Liga fest. Im letzten Spiel am Samstag (25.5., 19 Uhr) im Estadi Balear geht es noch darum, wer Tabellenletzter wird. Die Volckmann-Elf, die die unrühmliche Position innehat, trifft auf den Vorletzten Granada B.

Zuletzt war das Interesse der Zuschauer gering. „Der Autobahn-Lärm übertönte die Pfiffe“, schrieb die MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“ beim letzten Heimspiel. Die Fans gingen lieber die Frauen anfeuern.

Abonnieren, um zu lesen