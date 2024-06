Spanien gewinnt im Son-Moix-Stadion auf Mallorca 5:1 gegen Nordirland

Die spanische Nationalmannschaft hat sich am Samstag (8.6.) im Stadion von Son Moix bei einem Spiel gegen das Team von Nordirland auf die Europameisterschaft vorbereitet. Anpfiff auf der Insel war um 21.30 Uhr.

In Palma drehten die "Spanier" einen frühen Rückstand gegen Nordirland letztlich noch in einen 5:1-Sieg. Es trafen Pedri González (12./30.), Álvaro Morata (18.), Fabián Ruiz (35.) und Mikel Oyarzabal (60.) für den dreimaligen Europameister. Die nicht bei der EM vertreten Nordiren hatten durch Daniel Ballards (2.) Tor zunächst geführt.

Ab nach Stuttgart

Das Team der Nationalmannschaft war anlässlich des Spiels auf der Insel bereits am Freitag (7.6.) auf Mallorca angekommen. Nach dem Testspiel fliegt es am Sonntagnachmittag (9.6.) direkt nach Stuttgart. Im Fünf-Sterne-Hotel "Der Öschberghof" in Donaueschingen beziehen die Spanier ihr EM-Quartier. Trainiert wird dort auf dem Platz des FC Aasen. Spanien startet am Samstag darauf (15.6.) in Berlin gegen Kroatien ins Turnier. Die anderen beiden Gegner in der Vorrunde sind Italien und Albanien.

Am 20. Juni trifft Spanien dann auf Italien und hat mit der Squadra Azzurra noch eine Rechnung offen: Bei der EM 2021 scheiterten die Iberer im Halbfinale am späteren Europameister im Elfmeterschießen (2:4). Das Gruppenfinale bestreitet das Team von Trainer Luis de la Fuente am 24. Juni in Düsseldorf gegen Albanien.

Im gefälschten Trikot

Das Testspiel auf Mallorca angesehen hatte sich auch Ex-Weltmeister (2014) Christoph Kramer, allerdings im gefälschten Spanien-Trikot. Im Urlaub war er laut der Deutschen Presseagentur noch schnell einkaufen gewesen, allerdings im eher inoffiziellen Fanshop. "Ich fahre ja nicht ins Stadion ohne Trikot", sagte der 33-Jährige am Samstagabend (8.6.) in einem Videointerview im ZDF-"Sportstudio" zugeschaltet von der Insel.

Fußballspieler und TV-Experte Christoph Kramer. / Christian Charisius/dpa

Der Fußball-Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach war auf dem Sprung ins Son-Moix-Stadion und saß schon im roten Shirt der Furia Roja vor der Kamera. Dieses habe er sich schnell noch gekauft - "ist allerdings gefälscht", kommentierte er. Auf dem Trikot fehlten sowohl ein Name als auch die Rückennummer eines Spielers. "Gab es hier nicht so richtig", sagte er. "Sonst wäre es Pedri geworden." Der erst 21 Jahre alte Jungstar der Spanier traf beim Testspiel dann gleich doppelt.