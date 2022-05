¡Oye! ist ein spanischer Ausdruck, dem wir in der Praxis oft begegnen. Es handelt sich um den Imperativ des Verbs oír (hören) und bedeutet entsprechend so viel wie: „Hör mal!“ Meist ist es eher eine Floskel, die etwa anzeigt: „Ich beginne jetzt zu sprechen.“ Witzigerweise können wir sie in diesem Fall fast gleichbedeutend benutzen mit ¡Mira! (Schau mal!), obwohl „schauen“ (mirar) natürlich überhaupt nicht dasselbe ist wie oír.

Für einige sprachliche Verwirrungen sorgen die unterschiedlichen Bedeutungen der Verben oír und escuchar. Grundsätzlich – zu den Ausnahmen später – gilt Folgendes: oír (hören) verhält sich zu escuchar (anhören, zuhören, lauschen) wie ver (sehen) zu mirar (ansehen, zusehen, schauen) oder observar (beobachten, betrachten, observieren). Bei ver und oír geht es also um die Wahrnehmung durch unsere Sinne (nuestros sentidos). Bei mirar und escuchar geht es darum, die Aufmerksamkeit (la atención) auf etwas zu richten. Hört ihr mir zu? Ein Beispiel verdeutlicht das: Brüllt uns der Lehrer an (si el profesor nos grita), werden wir ihn sicher hören (lo oímos). Ob wir ihm aber zuhören (si lo escuchamos), steht auf einem anderen Blatt – manchmal wird escuchar übrigens auch im Sinne von „befolgen“ oder „auf das Wort hören“ benutzt. Andersherum mag derselbe Lehrer die Schüler der letzten Bank fragen: ¿Me estáis escuchando? (Hört ihr mir zu?) Und diese könnten antworten: Le escuchamos con mucha atención, profesor, pero apenas le oímos. (Wir folgen Ihnen sehr aufmerksam, aber wir hören Sie kaum.) Ein Extremfall des aufmerksamen Zuhörens sind übrigens die escuchas telefónicas (das Abhören von Telefonen), die diese Tage die spanische Presse und sicher bald die Gerichte beschäftigen. Pegasus-Abhörskandal in Spanien: Es wird immer heikler In der Praxis werden die doch recht klar differenzierbaren Bedeutungen von oír und escuchar allerdings gern verwechselt. Das beginnt schon mit der eingangs erwähnten Floskel ¡Oye!, bei der die gleichbedeutend verwendeten Formen ¡Escucha! oder ¡Escúchame! eigentlich korrekter wären. Oder wenn die Radiomoderatorin der Anruferin sagt: ¡Habla más fuerte! (Rede lauter!) No te escuchamos. (Wir hören dich nicht.) Sie meint dann wohl nicht: „Red ruhig lauter, wir hören dir eh nicht zu!“