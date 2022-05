Das Verb acoger bedeutet „aufnehmen“, „annehmen“, „empfangen“ oder auch mal „sich auf etwas berufen“. Eine calurosa acogida ist so etwas wie eine „warmherzige Aufnahme“. Und ein gemütliches Zuhause beschreiben wir als una casa acogedora. In Bezug auf die ukrainischen Flüchtlinge (los refugiados ucranios / las refugiadas ucranianas) werden nach wie vor familias de acogida (wörtlich „Aufnahmefamilien“, wir würden sagen „Gastfamilien“) gesucht. Wer sich dazu entschließt, sagt vielleicht: Quiero acoger refugiados en mi casa. (Ich möchte Flüchtlinge in meinem Haus aufnehmen.) Quiero ayudar. (Ich möchte helfen.) Siento la necesidad de hacer algo ante la guerra. (Ich spüre das Bedürfnis, angesichts des Krieges etwas zu tun.)

Hören wir von einem Freund oder einer Nachbarin, dass sie Ukrainer bei sich zu Hause aufgenommen haben, wollen wir erst einmal wissen, wie das so läuft: ¿Y cómo os comunicáis. ¿Hablan algo de inglés? (Wie verständigt ihr euch? Sprechen sie etwas Englisch?) Die Antworten fallen sehr unterschiedlich aus. Manchmal: Sí, sin ningún problema, ella habla inglés mejor que yo. (Ja, ohne Probleme, sie spricht besser Englisch als ich.) Oder: Utilizamos el traductor del móvil. Usualmente funciona bien, pero a veces traduce cosas raras. (Wir benutzen die Übersetzer-App im Handy. Normalerweise funktioniert die gut, aber manchmal übersetzt sie komische Sachen.) Oder auch: En lo básico nos entendemos con señas. (Bei grundlegenden Sachen verstehen wir uns mit Händen und Füßen.) Y para lo importante llamo a una amiga mía que sabe hablar ruso y nos traduce por teléfono. (Und für wichtige Sachen rufe ich eine Freundin von mir an, die Russisch spricht und für uns am Telefon übersetzt.) Und dann stellt man noch eine Frage: ¿Y cuánto tiempo se quedan? (Und wie lange bleiben sie?) Al principio tenían la idea de volver en cuanto acabe la guerra. (Am Anfang dachten sie, dass sie sofort zurückgehen, sobald der Krieg aufhört.) Ahora parece que la guerra durará mucho. (Jetzt sieht es so aus, als ob der Krieg sich noch lange hinzieht.) Y me ha enseñado fotos de su calle. (Und sie hat mir Fotos von ihrer Straße gezeigt.) Ya no hay ninguna casa. (Da steht kein Haus mehr.) No hay a dónde volver. (Es gibt nichts, wohin sie zurückkehren könnte.)