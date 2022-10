Die Anti-Corona-Masken (las mascarillas anticovid) sind weitestgehend gefallen! Nach zweijähriger Pause dürfen wir uns endlich wieder die Masken zum Verkleiden (las máscaras para disfrazarnos) aufsetzen. ¡Este año nada ni nadie nos va a aguar las ganas de Halloween! (Dieses Jahr wird uns nichts und niemand die Halloween-Laune verderben!)

Sind wir also zu so einer Party eingeladen, fragen wir uns: ¿Tú irás disfrazado/a? (Gehst du verkleidet?) Und die Antwort lautet selbstverständlich: Hombre, es una fiesta de Halloween, sin disfraz no tiene chiste, ¿verdad? (Hallo, das ist eine Halloween-Party, ohne Verkleidung, macht es keinen Spaß, oder?) Und wir geben kleinlaut bei: Vaaaale, pues, ¿de qué nos disfrazamos? (Oookay, also, als was verkleiden wir uns?)

Ausdenken des Kostüms ist Teil der Feier

Das Ausdenken, Planen, Anfertigen und Anprobieren des Kostüms ist schließlich Teil der Feier. Und disfraces individuales (also Einzelkostüme) sind eigentlich ziemlich out. Spanierinnen und Spaniern macht es viel mehr Spaß, sich nach bestimmten Themen in Gruppen zu verkleiden. Podemos ir en plan grupo mexicano, las mujeres como La Catrina con su sombrero ancho y los hombres tipo esqueletos pero con flores, todo en estilo Día de los Muertos. (Wir können alle so nach dem Motto mexikanische Gruppe gehen, die Frauen als „La Catrina“ mit ihrem breiten Sombrero und die Männer so als Skelette, aber mit Blumen, alles im Stil „Día de los Muertos“.)

Natürlich gibt es immer die Party-Spezialisten, die anscheinend schon tagelang vor Halloween nichts Besseres zu tun haben, als sich mehrfach zu treffen und an den Kostümen zu feilen. Wenn wir selbst weniger Zeit und Geld investieren wollen, sollten wir das möglichst vorsichtig und in einem konstruktiven Vorschlag anmerken: ¿No sería más fácil ir a un chino y coger todos el mismo disfraz? (Wäre es nicht einfacher, uns in einem China-Basar alle dasselbe Kostüm zu kaufen?) ¿Y luego ya cada uno y cada una le puede añadir los detalles que quiera según el tiempo y dinero que quiera dedicarle? (Und dann kann jeder und jede das noch beliebig mit Details ausschmücken, je nachdem, wie viel Zeit und Geld man gerade investieren will?)