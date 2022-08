"Zu viele Menschen": Die Mülleimer im Zentrum von Palma de Mallorca quellen regelmäßig über

Noch ist Hauptreisezeit auf Mallorca - und das macht sich auch in Sachen Müll bemerkbar, der sich vor allem im Zentrum von Palma de Mallorca ansammelt. Die Stadtwerke Emaya leeren die Mülleimer im Zentrum von Palma jede Nacht und trotzdem sind sie nach wenigen Stunden häufig wieder zum Überquellen voll.

Speziell in den Vierteln Calatrava, Sindicat, Borne und Cort reicht die Zahl der Abfallbehälter momentan bei Weitem nicht aus. Die Folge: Papiere, Zigarettenstummel und Essensreste stapeln sich auch außerhalb der Mülleimer und geben kein schönes Bild ab. Ganz abgesehen von den unangenehmen Ausdünstungen.

Die Stadtwerke Emaya geben zu, dass sich zu bestimmten Zeiten der Abfall ansammelt. Das liege an der Menge der Menschen, die momentan in Palma unterwegs seien. Es sei schwierig, angesichts der großen Zahl der Besucher und Einheimischen vor allem die touristischen Gebiete sauber zu halten.

Mit der Urlaubszeit bei Emaya habe es nichts zu tun

Nichts zu tun habe die Häufung von Müll damit, dass viele Angestellte von Emaya gerade selbst im Urlaub seien. Man habe systematisch die Putzkolonnen an den neuralgischen Punkten, wie etwa dem Zentrum von Palma oder der Playa de Palma, verstärkt. Seit Mai hat Emaya 200 zusätzliche Kräfte eingestellt. 85 von ihnen sind tatsächliche Verstärkungen für die Sommersaison, die restlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter springen für Reinigungskräfte ein, die im Urlaub sind.

"Man kann natürlich immer mehr Leute einstellen, aber irgendwo müssen wir Schluss machen. Wir können nicht hinter jedem Bürger und Urlauber einen Angestellten von uns laufen lassen", sagte ein Emaya-Sprecher. Teilweise werden inzwischen die Mülleimer an den belebten Orten zweimal am Tag geleert, doch selbst das reicht derzeit kaum aus.

Zigarettenstummel auch in den Blumenkästen

Speziell mittags sammelt sich viel Abfall an, wenn viele Menschen sich Essen aus der Hand holen und die Verpackung wegwerfen. Auch Zigarettenstummel liegen verstärkt in den Mülleimern, aber auch auf der Straße oder in den Blumenkübeln.

Ein Problem könnte auch sein, dass es gerade in den belebten Einkaufsstraßen im Zentrum einfach zu wenige Mülleimer gibt. Findet man dann endlich einen Behälter, ist der bereits zum Überquellen voll. /jk