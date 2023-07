Antoni Moranta und seine Kollegen des Fischkutters "Danagues" kämpften lange, um den imposanten Koloss aus dem Wasser zu ziehen. Volle sieben Stunden brauchten sie, um ihren Fang an Land zu bringen. Nicht weniger als 300 Kilogramm wog der rote Thunfisch – ein ungewöhnlicher Fang für die Gewässer im Norden von Mallorca, wie der Berufsfischer erklärt.

Der Riese ging der Mannschaft der "Danagues", die im Hafen von Sóller stationiert ist, am vergangenen Montag (3.7.) ins Netz. Wenngleich es in der Vergangenheit schon ähnliche Fänge gegeben hat, sind Exemplare des Roten Thun vor Mallorca normalerweise zwischen 100 und 200 Kilo schwer.

Zehn Euro pro Kilo auf der Fischhandelsbörse

Der sechs Zentner schwere Fang wurde dann am Dienstagmorgen in der Lonja, der Fischhandelsbörse in Palma, versteigert. Zehn Euro pro Kilo hätten die Fischer damit erzielen können, berichtet Antoni Moranta.

Im Moment ist Thunfisch-Saison. Die Fangzahlen sind limitiert, bisher haben die Fischer offiziell 35 Prozent der erlaubten Menge gefangen. Aufgrund der Schutzmaßnahmen haben sich die Bestände zumindest vor den Balearen in den vergangenen Jahren ein wenig erholt. Der Rote Thun kann bis zu fünf Metern und 700 Kilo schwer werden. Neben dem Riesenthunfisch zogen Moranta und seine Kollegen noch einen weiteren Thunfisch aus dem Wasser, der 100 Kilo wog. /iho