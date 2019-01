Streik an deutschen Airports: Sorge um Mallorca-Flüge am Dienstag (15.1.)

Passagiere von Mallorca-Flügen müssen sich am Dienstag (15.1.) auf Schwierigkeiten einstellen: Das Sicherheitspersonal will an mehreren deutschen Airports zu bestimmten Zeiten die Arbeit niederlegen. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft ver.di den Druck bei den derzeitigen Tarifverhandlungen erhöhen.

Betroffen sind laut einer Mitteilung der Gewerkschaft die Flughäfen Frankfurt am Main, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt. "Die Streiks werden ganztags, jedoch regional zu unterschiedlichen Zeiten durchgeführt", heißt es. "Es ist mit sehr starken Einschränkungen im Luftverkehr zu rechnen."

Am Flughafen von Mallorca war am Montagnachmittag (14.1.) auf MZ-Anfrage noch keine Einschätzung der Lage möglich.

Das deut­sche Flug­netz drohe, am Dienstag lahm­ge­legt zu wer­den, warnt der Flughafenverband ADV in einer Mitteilung. „Es ist unver­ant­wort­lich von Ver.di, die Streiks bis zum exor­bi­tan­ten Exzess aus­zu­deh­nen. Am Diens­tag wer­den auf einen Schlag acht deut­sche Flug­hä­fen betrof­fen sein. Jede Dimen­sion eines Warn­streiks wird gesprengt." An den acht Flug­hä­fen dürften etwa 220.000 Pas­sa­giere von Flug­strei­chun­gen und Ver­spä­tun­gen betrof­fen sein. Wei­tere zehn­tau­send Pas­sa­giere kämen an den Flug­hä­fen hinzu, von denen keine Flüge zu den bestreik­ten Flug­hä­fen raus­ge­hen kön­nen.

Beginnen sollen die Streiks um Mitternacht an den Flughäfen Hamburg, Hannover und Bremen. Dort soll das Sicherheitspersonal den ganzen Tag nicht arbeiten. Weitere Streikzeiten: Frankfurt (2-20 Uhr), Dresden (3.-21 Uhr), München (3.30-24 Uhr), Leipzig/Halle (4-18 Uhr) und Erfurt (6-22 Uhr).

Bereits in der vergangenen Woche hatte es Warnstreiks gegeben. Die Auswirkungen auf Mallorca-Flüge waren allerdings noch gering. /ff