Inselrat auf Mallorca gibt nach Erdrutsch Tramuntana-Strecke wieder frei

Der Inselrat auf Mallorca hebt die Straßensperrung auf der Tramuntana-Straßa Ma-2130 zwischen Inca und Lluc wieder auf. Die Strecke, auf der es Ende vergangener Woche zu einem Erdrutsch gekommen war, sei ab Montag (4.2.) ab 18 Uhr wieder befahrbar, heißt es in einer Pressemitteilung.

An der Stelle zwischen Caimari und dem Coll de sa Batalla, wo eine Fahrspur auf einer Länge von rund 20 Metern abgerutscht ist, wurde die Fahrbahn provisorisch an der Hangseite verbreitert. Es gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern. Lkw und Busse sind ausgenommen, sie müssen weiterhin den Umweg über Pollença oder Sóller in Kauf nehmen.

Die eigentliche Instandsetzung wird nach Einschätzung des Inselrats mehrere Monate in Anspruch nehmen. In den kommenden Tagen werde man die Schäden begutachten und ein Sanierungsprojekt ausarbeiten. /ff