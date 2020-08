Noch ein Wochenende ohne Gepäckwagen am Flughafen

Passagiere am Flughafen von Palma de Mallorca müssen auch an diesem Wochenende ohne Gepäckwagen auskommen. Wie bereits am vergangenen Wochenende streiken die für die "carritos" zuständigen Mitarbeiter, wie MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Mehr als 1.500 Starts und Landungen sind von Freitag (7.8.) bis Sonntag (9.8.) am Flughafen Son Sant Joan angesetzt. Tausende von Reisenden müssen an diesen Tagen ohne die praktischen Gepäck-Karren auskommen. Hintergrund sind die Missstände bei den Arbeitsbedingungen der Angestellten, die für die Ordnung der Wagen zuständig sind. Insgesamt sind rund 40 Mitarbeiter dafür eingestellt, dass die Wagen an den dafür vorgesehenen Plätzen gleichmäßig verteilt sind. Aufgrund der Corona-Pandemie lässt die zuständige Firma aber nur ein Viertel von ihnen arbeiten, der Rest ist in Kurzarbeit - was den Arbeitsaufwand der Aktiven enorm steigert.

Sie prangern zudem an, dass bei all dem Stress kaum Zeit bleibe, die Wagen vorschriftsgemäß zu desinfizieren. "Weder die Firma, die uns beauftragt hat, noch die Flughafenbetreibergesellschaft Aena hört uns zu und wir sind es leid unsere Gesundheit aufs Spiel zu setzen", so der Betriebsratsvorsitzende Juan Antonio Santiago. /somo