Der milde Frühling, den man auf Mallorca in den vergangenen Wochen genießen konnte, ist fürs Erste vorbei: Das spanische Festland und die Balearen erwarten in den nächsten Tagen für die Jahreszeit extreme Temperaturen. Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet sorgt eine heiße und trockene Luftmasse aus Afrika zusammen mit starker Sonneneinstrahlung dafür, dass die Temperaturen Tag für Tag steigen. Mit bis zu 34 Grad sind es teils schon Temperaturen, die eher im Juli als im April zu erwarten sind. Aemet rechnet mit den heißesten Apriltagen seit 1950.

So wird das Wetter auf Mallorca am Dienstag

Am Dienstag bleibt das Wetter allerdings zumindest auf Mallorca noch gut erträglich. Am heißesten wird es in Inca mit 27 Grad. Weitere Orte im Inselinneren erwarten Höchsttemperaturen von 26 Grad. Wer es frischer mag, dem seien die Küsten empfohlen. In Palma etwa sollen es angenehme 24 Grad werden, in Santanyí 23 Grad. Die Wassertemperaturen liegen bei 18 Grad bis 19 Grad. Der Wind weht leicht aus Südwesten.

So wird das Wetter auf Mallorca am Mittwoch

Während der Süden Spaniens am Mittwoch bereits fast flächendeckend Höchstgrade von mehr als 30 Grad erwartet, bleiben die Temperaturen auf den Balearen wohl erst einmal stabil. In der Inselmitte dürften weiterhin 27 Grad erreicht werden. An den Küsten liegen die Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad. Die Sonne scheint wie in den Tagen zuvor durch, nur hin und wieder ist am Himmel ein Wölkchen zu sehen.

So wird das Wetter auf Mallorca am Donnerstag und in den Tagen darauf

Ab Donnerstag steigen die Temperaturen dann auch auf Mallorca. Sa Pobla rechnet mit 31 Grad, Inca mit 29. In Palma steigen die Temperaturen auf 25 Grad und erneut ist es die Ostküste, an der sich diejenigen tummeln können, die das nicht einsehen mit den hohen Temperaturen im April. Córdoba im Süden des spanischen Festlandes erreicht unterdessen 39 Grad, die auch noch für Freitag vorgesehen sind.

Auf Mallorca knacken am Freitag Sóller und einige Orte im Norden und der Inselmitte die 30-Grad-Marke. Am heißesten wird es mal wieder in Inca und Sa Pobla mit 32 Grad. Samstag geht es ähnlich weiter, in Sa Pobla könnten die Temperaturen sogar auf unangenehme 34 Grad klettern.

Auf dem spanischen Festland sollen spätestens am Sonntag die Temperaturen wieder sinken, es werden frische Winde mit hoher Luftfeuchtigkeit erwartet, die hier und da auch für Gewitter sorgen könnten. Auf Mallorca sollen diese Winde spätestens am Montag für Abkühlung sorgen.