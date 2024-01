Die Wetteraussichten für Sant Llorenç des Cardassar versprechen den Bewohnern und Besuchern der malerischen Region Mallorca eine Woche mit beständigem Wetter. Die Temperaturen, die insbesondere für außen Aktivitäten eine signifikante Rolle spielen, werden sich konstant um die angenehmen 15 Grad Celsius einpendeln, während der Himmel malerisch von wenigen bis gar keinen Wolken bedeckt sein wird.

Ein Blick auf das derzeitige Wettergeschehen

Stellen Sie sich auf eine leichte Brise ein, da die Windgeschwindigkeiten hauptsächlich um die 5 km/h schwanken, was günstige Voraussetzungen für Freizeitaktivitäten im Freien wie Wandern oder Radfahren schafft. Ebenso werden die Luftfeuchtigkeitswerte zwischen 50% und 78% liegen, was für ein angenehm frisches Klima sorgt, ohne dass das Gefühl von Trockenheit oder übermäßiger Feuchtigkeit aufkommt.

Hochdruckgebiet sorgt für stabiles Wetter

Der Ablauf der Woche wird vom Wirken eines Hochdruckgebietes dominiert, wie sich an den konstant hohen Luftdruckwerten von bis zu 1034 hPa ablesen lässt. Dies trägt zu einer beträchtlichen Abnahme der Niederschlagswahrscheinlichkeit bei und garantiert eine Woche mit vielversprechenden Aussichten auf Sonnenschein.

Zusammenfassung der Wetterdaten vom 29. Januar bis zum 5. Februar 2024

Optimale Bedingungen für einen Ausflug

Das Wochenende hält weiterhin perfektes Wetter für Outdoor-Enthusiasten bereit. Mit wenigen Wolken am Himmel und durchgehend milden Temperaturen ist dies die ideale Zeit, die wundervolle Landschaft und die Ruhe der Natur, die Sant Llorenç des Cardassar umgibt, zu genießen.

Für all diejenigen, die den Sonnenauf- und -untergang auf Mallorca schätzen: Am Montag den 5. Februar erleben wir den Sonnenaufgang um 06:51 Uhr und den Sonnenuntergang um 17:10 Uhr, was für erweiterte Tageslichtzeiten sorgt, um die Insel in ihrer vollen Pracht zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.1.2024, 03:07:06. +++