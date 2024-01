Die Bewohner und Besucher von Sant Llorenç des Cardassar dürfen sich auf eine Reihe von sonnigen Tagen freuen, wenn sie in die erste Februarwoche des Jahres 2024 blicken. Das Wetter präsentiert sich mit einem Mix aus leichter Bewölkung und klarem Himmel, wobei die Temperaturen angenehme Werte aufweisen. Dies bietet ideale Bedingungen für Ausflüge in die Natur oder einen entspannten Aufenthalt an den malerischen Stränden Mallorcas.

Wetterüberblick für Sant Llorenç des Cardassar

Dienstag, 30. Januar 2024: Mit bedecktem Himmel und einer Temperatur von 15°C beginnt der Dienstag eher gedämpft. Ein leichter Wind mit 4 km/h sorgt für eine frische Brise. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 69%, während der Luftdruck stabil bei 1033 hPa liegt. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bilden den Rahmen dieses Tages mit den Zeiten 6:56 Uhr bzw. 17:2 Uhr.

Mittwoch, 31. Januar 2024: Auflockernde Wolkenformationen dominieren den Himmel, während die Temperatur konstant bei 15°C bleibt. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht ab auf 3 km/h. Die relative Feuchtigkeit liegt bei 67%, und der Druck bleibt hoch bei 1034 hPa. Das Tageslicht grüßt um 6:56 Uhr und verabschiedet sich um 17:4 Uhr.

Donnerstag, 1. Februar 2024: Bei 16°C und aufbrechenden Wolken zeigt sich das Wetter von seiner angenehmen Seite. Der Wind bewegt sich behutsam mit 3 km/h. Eine geringere Feuchtigkeit von 57% und ein stabiler Druck auf 1034 hPa sorgen für ein wohltuendes Klima. Sonnenaufgang ist um 6:55 Uhr, der Sonnenuntergang erfolgt um 17:5 Uhr.

Für die kommenden Tage sieht die Wettervorhersage für Sant Llorenç des CardassarSant Llorenç des Cardassar weiterhin positive Werte voraus. So werden die Tage vom 2. bis zum 6. Februar 2024 von klarem Himmel und Sonnenschein geprägt sein, mit Temperaturen, die stetig von 16°C auf 18°C ansteigen. Der Wind hält sich mit 2 bis 4 km/h in Grenzen. Mit abnehmender Luftfeuchtigkeit und einem sich leicht abschwächenden Luftdruck bleibt das angenehme Wetter bestehen, und die UV-Strahlung ist zu dieser Jahreszeit in moderaten Bereichen zu erwarten.

Es ist die perfekte Zeit, um die wunderbare Atmosphäre Mallorcas zu genießen, sei es bei Wanderungen durch das Hinterland oder bei einem Cafébesuch unter der mediterranen Sonne. Die milden Brisen und die sonnige Wetterlage laden geradezu ein, die Vielfalt der Insel zu erkunden.

Ausblick auf das Wochenende

Das Wochenende in Sant Llorenç des Cardassar beginnt am Samstag, den 5. Februar, mit klarem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 17°C. Sonnenauf- und -untergang können um 6:52 Uhr bzw. 17:8 Uhr bewundert werden. Der Sonntag, der 6. Februar, überrascht uns nicht weniger mit strahlendem Sonnenschein, einer erhöhten Temperatur von 18°C und einem allesamt milden Wind.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.1.2024, 03:03:14. +++