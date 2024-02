Das idyllische Esporles auf Mallorca erwartet seine Bewohner und Besucher mit einem überwiegend freundlichen Wettergeschehen, das durch ein warmes und mildes Klima gekennzeichnet wird. Beginnend mit dem 02. Februar 2024, versprechen die kommenden sieben Tage eine Palette an Wetterphänomenen, die von leicht bewölktem Himmel bis hin zu klaren Sonnentagen reicht. Für alle, die ihre Woche im Einklang mit der Natur planen möchten, sei ein genauer Blick auf die kommende Wettervorhersage empfohlen.

Der Wetterbericht für Esporles: Was bringt die erste Februarwoche?

Die Wetterlage am Freitag, den 2.2.2024, präsentiert sich mit überwiegend bedecktem Himmel und angenehmen 13°C. Dabei bleibt der Wind mit 3 km/h eher sanft und die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 63%. Ein stetiger Luftdruck von 1032 hPa sorgt für ein stabiles Wetterbild. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 6:57 Uhr und klingt mit einem Sonnenuntergang um 17:09 Uhr aus.

Das Wochenende startet am Samstag, den 3.2.2024, mit ein paar Wolken am Himmel, bei gleichbleibenden 13°C. Der Tag lockt mit 74% Feuchtigkeit und erneut einem sanften Wind. Mit einem Sonnenaufgang um 6:56 Uhr und einem Sonnenuntergang um 17:10 Uhr können die Sonnenstunden voll ausgekostet werden.

Sonnige Prognose für Esporles: Perfekte Bedingungen für Unternehmungen

Für alle, die Outdoor-Aktivitäten planen, dürfte Montag, der 5.2.2024, mit klarem Himmel und milden 15°C besonders verlockend sein. Der Wind zeigt sich weiterhin von seiner ruhigen Seite und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfreuliche 58%. Am Dienstag, den 6.2.2024, ziehen zwar wieder überwiegend Wolken auf, die Temperaturen steigen jedoch leicht auf 16°C.

Gegen Ende der Woche hält das moderate Wetter in Esporles an. Der Mittwoch, der 7.2.2024, begeistert mit einem klaren Himmel und angenehmen 14°C, während am Donnerstag, den 8.2.2024, erneut Wolken dominieren, jedoch ohne größere Temperaturveränderungen.

Regnerische Aussichten: Ein Vorgeschmack auf den Frühling

Die folgende Woche startet am Freitag, den 9.2.2024, mit leichtem Regen und etwas frischeren 13°C. Dies könnte bereits ein Vorgeschmack auf den bevorstehenden Frühling sein, der bekanntlich mit regnerischen Perioden einhergeht.

Fazit: Die Wettertendenz in Esporles für die kommende Woche zeigt sich durchwegs positiv und eignet sich hervorragend für Spaziergänge, Wanderungen oder einfach, um die naturbelassene Schönheit der Region zu genießen. Mit wenigen Ausnahmen, bietet sich eine gute Gelegenheit, den mallorquinischen Frühling willkommen zu heißen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.2.2024, 02:43:55. +++