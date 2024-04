7-Tage-Wettervorhersage für Calvià: Sonnig mit leichten Wolken und milden Temperaturen (16.4.2024)

Wetteraussichten für Calvià: Helle Tage und entspanntes Frühlingswetter

Der Frühling zeigt in Calvià sein freundliches Gesicht, und die Einheimischen sowie Besucher können sich auf eine Periode mit angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel freuen. Die Wetterprognose für die Woche vom 16. bis 23. April 2024 verspricht viele sonnige Momente und nur leichte Bewölkung.

Dienstag, 16. April 2024 Der Dienstag begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Tagestemperatur von 17°C. Es ist der perfekte Tag, um draußen zu sein, denn ein leichter Wind mit nur 4 km/h sorgt für frische Frühlingsluft bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70%.

Mittwoch, 17. April 2024 Wolken ziehen am Mittwoch auf, und der Tag wird von überzogenen Himmel dominiert. Mit einer Höchsttemperatur von 15°C und einem leichten Wind von 6 km/h bleibt das Wetter jedoch angenehm. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 61%.

Donnerstag, 18. April 2024 Leichter Regen kündigt sich am Donnerstag an, was die Temperaturen auf 14°C fallen lässt. Der Wind nimmt leicht zu auf 7 km/h. Für Ausflüge sollte man einen Regenschirm nicht vergessen, bei einer Luftfeuchtigkeit von 79% und einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa.

Freitag, 19. April 2024 Ein klarer Himmel kehrt am Freitag zurück, und die Temperatur klettert erneut auf 16°C. Mit einer geringen Luftfeuchtigkeit von 40% und einem konstanten Druck von 1022 hPa ist dies ein idealer Zeitpunkt, um die vielen Sehenswürdigkeiten Calviàs zu erkunden.

Wochenend-Wetter: 20. April bis 22. April 2024 Das kommende Wochenende sieht sehr verlockend aus: Der Samstag verspricht eine Höchsttemperatur von 17°C bei einem klaren Himmel, während der Sonntag mit 20°C den Höhepunkt der Woche bildet. Auch der Montag bleibt freundlich mit leichten, zerstreuten Wolken und milden 18°C. Durchgehend milde Winde und moderierte Luftfeuchtigkeitswerte sorgen für ein angenehmes Klima.

Dienstag, 23. April 2024 Die neue Woche startet mit milden 17°C und zerstreuten Wolken, die für ein angenehmes Licht- und Schattenspiel am Himmel sorgen. Bei einer leichten Brise und einer Luftfeuchtigkeit von 57% endet die 7-Tage-Wettervorhersage mit einem weiteren schönen Frühlingstag.

Die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in dieser Woche reichen von 5:10 Uhr morgens bis 18:35 Uhr abends, sodass Sie ausgedehnte Tage voll Sonnenlicht genießen können. Dieses Wetter bietet die perfekte Gelegenheit für lange Spaziergänge, Erkundungstouren und das Erleben der malerischen Schönheit von Calvià.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:28:14. +++