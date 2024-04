Ausblick auf das Wetter in Santa Eugènia: Sonne und leichte Wolken bestimmen die kommende Woche (16.4.2024)

Wochenwetterprognose für Santa Eugènia

Die Sonne hat für die Einwohner und Besucher von Santa Eugènia in der nächsten Woche einige strahlende Tage reserviert, während flüchtige Wolkenformationen hier und da für Schattenspiele am Himmel sorgen werden. Eine milde Brise wird die Frühlingstage auf der schönen Insel Mallorca begleiten, und die Temperaturen bleiben angenehm warm.

Von leichten Wolken bis hin zu klarem Himmel – Das Wetter im Detail

Dienstag (16.04.2024): Mit wenigen Wolken beginnt die Woche und lädt zu Aktivitäten im Freien ein. Mit einer Tageshöchsttemperatur von 21°C und leichten Winden um die 4 km/h können Einheimische und Touristen gleichermaßen den Tag genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 45%, während der Luftdruck bei 1016 hPa stabil bleibt. Sonnenaufgang und -untergang begrenzen den Tag zwischen 05:09 Uhr morgens und 18:27 Uhr am Abend.

Mittwoch (17.04.2024): Die Wolkendecke wird dichter, und das Thermometer fällt auf 16°C. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 5 km/h bleibt es weiterhin gemächlich. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 58% könnte sich bemerkbar machen, während der Luftdruck leicht auf 1015 hPa sinkt. Der Tag erwacht um 05:07 Uhr und zieht sich bis zum Sonnenuntergang um 18:28 Uhr.

Donnerstag (18.04.2024): Leichter Regen kündigt sich an und bringt Erfrischung mit Temperaturen um die 14°C, ideal für diejenigen, die dem Mittelmeerklima in einer gemäßigteren Variante begegnen möchten. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 77% wird das Wetter spürbar feuchter, und der Wind bleibt mit etwa 4 km/h sanft. Der Tag begrüßt uns um 05:06 Uhr und verabschiedet sich um 18:29 Uhr.

Freitag (19.04.2024) bis Montag (23.04.2024): Die darauffolgenden Tage offenbaren eine klarere Wetterlage mit viel Sonnenschein und Temperaturen, die stetig um die 20°C-Marke pendeln. Klare Himmel dominieren das Wochenende, und auch am Montag halten sich die Wolken eher zurück, lediglich vereinzelt zeigen sie Präsenz. Die Luftfeuchtigkeit verharrt in einem komfortablen Bereich, und der Druck zeigt sich beständig in der Region um die 1017 hPa. Mit täglichen Sonnenaufgängen kurz vor 05:00 Uhr und Sonnenuntergängen knapp nach 18:30 Uhr wird es reichlich Tageslicht für Unternehmungen geben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:52:06. +++