Das aktuelle Wetter in Montuïri: Tägliche Vorhersage und Aussichten für die kommende Woche (16.4.2024)

Wetteraussichten für Montuïri: Sonne und Leichte Regenschauer im Wechsel

Die Frühlingswoche in Montuïri startet mit angenehmen Temperaturen und einem Wechsel aus Sonne und leichten Regenschauern. Werfen wir einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage für die kommenden Tage, um optimal auf jede Wetterlage vorbereitet zu sein.

Wetterbericht für Montuïri – 16. April 2024

Beginnend am 16. April, lassen sich vereinzelte Wolken am Himmel über Montuïri blicken, die das sonnige Ambiente mit einer maximalen Temperatur von 22°C kaum trüben können. Ein leichter Wind von 5 km/h bietet eine willkommene Brise bei einer Luftfeuchtigkeit von 42%. Der Luftdruck misst 1015 hPa. Genießen Sie das Auf und Ab des Tageslichts, das um 5:08 Uhr aufgeht und um 18:26 Uhr untergeht.

Regenschauer und erfrischende Temperaturen – 17. April 2024

Am 17. April sorgt leichter Regen für eine erfrischende Abkühlung mit Höchstwerten um 14°C. Bei diesen Bedingungen lohnt es sich, den Regenschirm nicht zu vergessen. Die Windverhältnisse bleiben mit 5 km/h moderate, während die Luftfeuchtigkeit auf 69% ansteigt und der Luftdruck bei stabilen 1016 hPa liegt.

Die Wetterprognose für die zweite Wochenhälfte

In den Folgetagen setzt sich das variable Wetter in Montuïri fort. Der 18. April zeigt sich mit leichtem Regen und Temperaturen bis zu 15°C. Die Sonne gönnt uns wieder mehr Aufmerksamkeit ab dem 19. April, an dem ein klarer Himmel und ein wärmeres Klima mit bis zu 19°C erwartet werden. Das sonnige Wetter erreicht am 20. April einen Höhepunkt mit strahlend blauem Himmel und einer weiteren Steigerung auf 22°C.

Die letzte Phase der Woche hält das schöne Frühlingswetter aufrecht, wenn auch der Wind etwas zulegt. Sowohl am 21. April als auch am 22. April werden Spitzenwerte von 20°C bei klarem Himmel erwartet. Der Wind frischt mit 10 km/h bzw. 9 km/h spürbar auf.

Zum Abschluss der Wochenschau gibt der 23. April mit einigen wenigen Wolken eine kleine Vorschau auf einen Mix aus Sonne und bewölktem Himmel, wobei die Temperaturen weiterhin bei wohligen 20°C liegen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:45:12. +++