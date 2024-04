Ses Salines – Ihr Wetterbericht für die kommende Woche (16.04.2024 bis 23.04.2024)

Das Wetter in Ses Salines: Eine sonnige Woche steht bevor

Mit leichten Wolken am Himmel beginnt am 16. April 2024 eine überwiegend sonnige Woche in Ses Salines auf Mallorca. Mit Temperaturen von 17°C und einer sanften Brise von 5 km/h ist der Tag ideal, um die ersten Sonnenstrahlen zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 70% und der Luftdruck bei 1016 hPa, was angenehmes Frühlingswetter bedeutet. Der Sonnenaufgang findet um 05:08 Uhr statt und wird den klaren Himmel um 18:25 Uhr einem malerischen Sonnenuntergang übergeben.

Ein Bisschen Regen muss sein - Wetteraussichten für den 17. und 18. April 2024

Am 17. April wird die Insel von leichtem Regen geküsst, während die Temperaturen auf mildere 14°C sinken. Der Wind bleibt moderat und die Feuchtigkeit steigt leicht an auf 77%. Der darauffolgende Tag bleibt der nasse Tradition treu. Mit ähnlichen Bedingungen erwartet der 18. April wieder leichte Regenfälle, wobei das Thermometer gemäßigte 15°C anzeigt und der Wind auf 9 km/h auffrischt.

Hell und Heiter: Das Wetter am 19. und 20. April 2024

Die Wolken machen Platz für einen klaren Himmel am 19. April, bei angenehmen 17°C und einer leichten Brise. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 37% besonders niedrig, was für sehr angenehme Verhältnisse sorgt. Der 20. April grüßt ebenso mit klarem Himmel und einer ähnlichen Temperatur, begleitet von einer sehr leichten Brise, der perfekt ist, um die frühlingshaften Strände von Ses Salines zu erkunden.

Wärmster Tag der Woche - Ein Blick auf den 21. April 2024

Der Höhepunkt der Woche wird der 21. April sein, bei dem das Thermometer auf bis zu 20°C ansteigen wird. Der Wind frischt mit 12 km/h auf, doch die Luft ist mit 42% relativ trocken. Genießen Sie das klare Wetter und die längeren Tage, denn der Sonnenaufgang ist für 05:01 Uhr und der Sonnenuntergang für 18:30 Uhr vorhergesagt.

Ausklang einer schönen Woche - Das Wetter zum Wochenende

Das Wochenende beginnt mit einem weiteren idyllischen Tag am 22. April, bei dem die Werte bei 19°C liegen und der Wind leicht nachlässt. Der letzte Tag des Wetterberichtes, der 23. April, verzeichnet verteilte Wolken am Himmel. Mit einer angenehmen Temperatur von 17°C und milder Brise endet die Woche in Ses Salines, als sei sie aus dem Bilderbuch entsprungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:56:27. +++