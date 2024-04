Sóller Wettervorhersage: Frühlingshafte Bedingungen und leichte Brisen auf Mallorca (16.4.2024)

Wetteraussichten für Sóller (16.04.24 bis 23.04.24)

Genießen Sie die idyllische Atmosphäre von Sóller unter dem wolkenlosen Himmel und der strahlenden Frühlingssonne. In der Woche vom 16. April bis 23. April 2024 verwöhnt Sóller seine Besucher mit angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel. Ein idealer Zeitraum, um die Natur Mallorcas in ihrer vollen Pracht zu erleben.

Sonnenreiches Wetter für Sóller – Tag für Tag

Am Dienstag, den 16. April, präsentiert sich Sóller mit einem kristallklaren Himmel und einer milden Brise. Mit Temperaturen um 18°C und einem leichten Wind mit nur 5 km/h lädt das Wetter zum Verweilen im Freien ein. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 54% und einem Luftdruck von 1016 hPa können Sie einen entspannten Tag in der charmanten Stadt und ihrer Umgebung planen.

Ein Hauch von Wolken ziert den Himmel über Sóller am Mittwoch, dem 17. April. Die zerbrochenen Wolken geben ein malerisches Bild in den ansonsten sonnigen Himmel. Bei Temperaturen von etwa 17°C und Windgeschwindigkeiten von 4 km/h ist es der ideale Tag für längere Ausflüge oder einen gemütlichen Stadtbummel.

Der 18. April bringt leichtere Regenschauer mit sich, die den Staub des Vortages abwaschen und die Natur erfrischen. Bei 15°C erleben Sie den einzigartigen Duft des mediterranen Frühlingsregens und lassen sich von der Ruhe des Regens berieseln.

Ab Donnerstag steht Sóller wieder unter einem klaren Himmel, wobei die Temperaturen auf 19°C steigen. Mit sinkender Luftfeuchtigkeit auf 38% und einem stabilen Hochdruckgebiets können Sie den Tag im Freien voll auskosten.

Das Wetter behält seine Qualität bis zum Wochenende bei, mit einem klaren Himmel und Temperaturen von 19°C am Freitag und Samstag. Am Sonntag kündigt sich nur eine leichte Bewölkung an, die der Landschaft ein weiches Licht verleiht.

Zum Abschluss der Wetterwoche verspricht der 23. April nur vereinzelte Wolken am Himmel über Sóller. Bei gleichbleibenden 19°C und leichter Windbewegung bleibt das Wetter weiterhin freundlich und einladend.

Wetterüberblick und Sonnenstunden für Sóller

Die Frühlingssonne in Sóller scheint früh und geht spät unter, mit Sonnenaufgangszeiten von circa 5:09 Uhr zu Beginn der Woche, bis zu 4:59 Uhr am letzten Tag. Genießen Sie lange Tage unter der mediterranen Sonne, die erst gegen 18:34 Uhr untergeht und Ihnen ausgiebige Möglichkeiten für Tagesaktivitäten gibt.

Seien Sie vorbereitet mit unserem täglichen Wetterupdate für Sóller und genießen Sie jeden Moment auf dieser wunderschönen Baleareninsel.

