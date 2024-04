Wetter Banyalbufar (16.04.24 bis 23.04.24): Sonnige Aussichten und mildes Klima in der malerischen Gemeinde

Sanfte Brisen und Frühlingssonne: Banyalbufar heißt Sie willkommen

Während das malerische Banyalbufar sich auf die Wonne der Frühlingssaison einstellt, können Einheimische und Besucher gleichermaßen von einem milden Klima und angenehmen Temperaturen profitieren. Im Einklang mit seiner charmanten Atmosphäre kündigt das Wetter in Banyalbufar für die kommende Woche ein paar wolkenverzierte Tage und strahlende Sonnenscheinmomente an.

Wetteraussichten für Banyalbufar – Das erwartet Sie in den nächsten 7 Tagen

Beginnend mit dem 16. April 2024, erwarten Sie leichte Bewölkung und eine angenehme Höchsttemperatur von 17°C. Der Wind weht sanft mit nur 4 km/h, was den Tag ideal für einen Spaziergang entlang der steilen Terrassen Banyalbufars macht.

Die darauf folgenden Tage halten ein Wechselbad aus Wolken und Regen bereit. Der 17. April überrascht mit einem bedeckten Himmel und die Quecksilbersäule zeigt bis zu 15°C an. Mit einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 65% könnten Sie den Tag ideal für Museumsbesuche oder andere Indoor-Aktivitäten nutzen.

Der leichte Regen, der für den 18. April vorhergesagt wird, lädt zu authentischen mallorquinischen Genussmomenten in einem der gemütlichen Cafés ein. Nehmen Sie sich Zeit, die lokalen Spezialitäten zu erkunden, während die Temperaturen bei moderaten 14°C liegen und der Wind nur mit 5 km/h weht.

Doch mit dem 19. April kehrt die Sonne zurück und schenkt uns einen klaren Himmel. Mit einer angenehmen 16°C-Temperatur und einer frischen Brise wird jede Aktivität im Freien zum Vergnügen. Diese freundliche Wetterlage setzt sich in den nächsten Tagen fort, mit Höchstwerten von 17°C am 20. April, und klettert bis auf 18°C am 21. April, wobei der Wind etwas auffrischt und mit bis zu 9 km/h weht.

In den letzten Tagen unserer 7-tägigen Prognose, dem 22. und 23. April, hält das Wetter mit wenigen Wolken und vereinzelten Schönheitsflecken am Himmel bei Temparaturen von beständigen 17°C.

Ausblick auf das Ende der Woche: Feine Wetterbedingungen in Banyalbufar

Wenn sich die Woche dem Ende zuneigt, zeichnet sich das Wetter in Banyalbufar durch einige vereinzelte Wolken aus, die das idyllische Dorfbild nicht trüben können. Der Wind bleibt beständig und lädt damit zu jeglicher Art von Outdoor-Aktivitäten ein – sei es eine Wandertour durch das Tramuntana-Gebirge oder ein entspannter Tag an den umliegenden Stränden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:25:26. +++