Wetter Búger: Sonnige Aussichten und milde Brisen – Das 7-Tage-Wetter auf Mallorca (16.4.2024)

Frühlingshafte Temperaturen und Himmel über Búger

Das malerische Städtchen Búger auf Mallorca öffnet seine Türen zu einem frühlingshaften Wetter, das die Herzen der Insulaner und Besucher höher schlagen lässt. In den kommenden sieben Tagen dürfen wir uns auf eine harmonische Symbiose aus sonnigem Himmel und sanften Winden freuen, während das Thermometer angenehme Temperaturen von bis zu 22°C erreicht.

Herrliche Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Am Dienstag, den 16. April 2024, begrüßt uns Búger mit verstreuten Wolken am Himmel und einer Höchsttemperatur von 22°C, eine perfekte Kulisse für längere Spaziergänge oder entspannte Stunden in einem der zahlreichen Cafés der Stadt. Mit einem leichten Wind von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 39% wird die Frische der Insel spürbar sein.

Der 17. April knüpft mit leichtem Regen an und sorgt für eine erfrischende Abwechslung bei 13°C. Die leichte Brise steigert sich auf 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bis auf 79% ansteigt und die Natur in saftiges Grün tauchen wird.

Auch der 18. April hält an der nassen Tradition fest. Mit anhaltendem leichtem Regen und einer Temperatur von 14°C ist es ratsam, eine leichte Regenjacke griffbereit zu halten, trotz der Windstärke von 6 km/h, die dafür sorgt, dass die Wolken schnell vorüberziehen.

Die Rückkehr der Sonne

Vom 19. bis 21. April steht uns eine strahlende Zeit bevor, in der der Himmel über Búger klar bleibt. Die Temperaturen klettern wieder auf angenehme 18-22°C. Dank der geringen Luftfeuchtigkeit (33%-45%) und dem Wind, der nun auf 7-8 km/h ansteigt, bieten diese Tage ideale Voraussetzungen für Outdoor-Aktivitäten und Ausflüge ins Hinterland Mallorcas.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der 22. und 23. April, die mit klarer Sicht und ein paar wenigen Wolken aufwarten. Temperaturen um die 19-20°C und ein milder 4-km/h-Wind lassen die Früchte des Frühlings vollends reifen und garantieren damit perfekte Bedingungen für Erholung und Entspannung auf der Insel.

Sonnenanbeter können die ersten Strahlen ab ca. 5:58 Uhr begrüßen und bis zum Sonnenuntergang um 18:33 Uhr die warmen Stunden auskosten. Der frühlingshafte Wettercharakter beschert Búger eine wunderbare Woche, die sowohl Einheimischen als auch Besuchern in positiver Erinnerung bleiben wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:26:55. +++