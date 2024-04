Wetter in Estellencs (16.4.2024 bis 23.4.2024): Sonnige Aussichten und frühlingshafte Bedingungen (16.4.2024)

Optimale Frühlingswetterlage in Estellencs für die kommende Woche

Bereiten Sie sich auf eine herrliche Woche mit frühlingshaften Temperaturen und viel Sonnenschein in Estellencs vor! Wir geben Ihnen einen detaillierten Überblick über das Wetter für die nächsten 7 Tage und bieten hilfreiche Informationen für Ihre Planungen unter freiem Himmel.

Frühlingshafte Temperaturen und überwiegend klarer Himmel

Zum Start in die Woche erfreut uns Estellencs am 16. April 2024 mit angenehmen 17°C und nur einigen wenigen Wolken am Himmel. Ein leichter Wind mit 4 km/h sorgt für ein angenehmes Klima. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 66% und einem Luftdruck von 1017 hPa steht einem entspannten Tag nichts im Wege.

Am 17. April 2024 wird es mit 15°C etwas kühler und der Himmel zeigt sich bedeckt. Der Wind frischt etwas auf 7 km/h auf, während die Luftfeuchtigkeit bei 65% bleibt und der Druck auf 1016 hPa leicht sinkt.

Der 18. April bringt mit 14°C und leichtem Regen eine kleine Abwechslung. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 5 km/h moderat, die Luftfeuchtigkeit steigt jedoch auf 73% an. Der Luftdruck befindet sich bei stabilen 1017 hPa.

Die Mitte der Woche bietet perfekte Bedingungen für Aktivitäten im Freien

Ab dem 19. April können wir uns auf einen klaren Himmel und Temperaturen von 16°C freuen. Bei einer relativen Feuchte von nur 47% und einem angenehmen Wind von 5 km/h sind die Bedingungen ideal für längere Ausflüge. Der Luftdruck klettert auf 1022 hPa.

Das stabile Wetter setzt sich am 20. April fort mit einem weiteren Tag voller Sonnenschein und einer Höchsttemperatur von 16°C, begleitet von einem sanften Wind von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 55%.

Sonniges Wochenende mit warmen Temperaturen

Das Wochenende startet am 21. April mit einem klaren Himmel, einer angenehmen Temperatur von 18°C und einer frischen Brise von 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 59%, während der Druck leicht auf 1017 hPa fällt.

Am 22. und 23. April hält das schöne Wetter weiterhin an. Wir erwarten Höchsttemperaturen um 17°C, ein paar Wolken und eine erfrischende Brise. Mit einer Feuchtigkeit von etwa 55-61% und einem Luftdruck von circa 1017-1018 hPa klingen die Tage angenehm aus.

Fest steht, die kommende Woche in Estellencs präsentiert sich von ihrer besten Seite. Nutzen Sie die Gelegenheit für zahlreiche Unternehmungen im Freien und genießen Sie die Frühlingssonne in vollsten Zügen. Ob beim Wandern, Radfahren oder einem Ausflug an die nahe Küste – das Wetter spielt mit!

Sonnenauf- und Untergang: Die Tage werden länger, und die Sonne grüßt Sie bereits ab circa 5:00 Uhr morgens und verabschiedet sich erst gegen 18:35 Uhr abends, was lange und helle Tage garantiert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:35:59. +++