Wetter in Puigpunyent: Sonnige Aussichten und frühlingshafte Temperaturen für die kommende Woche (16.4.2024)

Das Frühlingswetter setzt sich in Puigpunyent fort

Der Frühling hält weiterhin Einzug in Puigpunyent, wobei die kommende Woche einige sonnige Überraschungen für Einheimische und Urlauber bereithält. Die Wettervorhersage verspricht überwiegend klare Himmel und milde Temperaturen, die die Idylle Mallorcas unterstrichen.

Sonnenschein und leichte Brisen von Dienstag bis Sonntag

Am Dienstag, den 16. April 2024, dürfen Sie sich auf einen klaren Himmel freuen, bei angenehmen Tageshöchsttemperaturen von 15°C. Eine leichte Brise von nur 3 km/h wird das Klima in Puigpunyent besonders angenehm gestalten. Sonnenaufgang und -untergang können um 5:10 Uhr und 18:28 Uhr bewundert werden, wobei der Himmel klar bleibt und die Sterne zum Vorschein kommen.

Die Temperaturen kühlen leicht ab auf 13°C am Mittwoch, den 17. April, begleitet von bedecktem Himmel. Leichte Steigerungen des Windes auf 6 km/h und eine geringfügige Reduzierung der Luftfeuchtigkeit auf 63% sind zu erwarten.

Leichter Regen wird am Donnerstag das Wettergeschehen bestimmen, wobei die Temperaturen um die 12°C pendeln. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h bleibt das Wetter dennoch angenehm, und die Regenwahrscheinlichkeit bietet eine erfrischende Abwechslung.

Ein strahlendes Wochenende steht bevor

Freuen Sie sich auf das Wochenende in Puigpunyent, denn der 19. April wird wieder einen klaren Himmel bieten, mit Temperaturen, die auf 14°C ansteigen. Die folgenden Tage, insbesondere der Samstag und Sonntag, versprechen ungetrübten Sonnenschein bei Höchsttemperaturen von 15°C bis 17°C. Perfekte Bedingungen, um die Naturschönheiten Mallorcas in aller Ruhe zu genießen und vielleicht einen Ausflug in die umliegende Berglandschaft zu unternehmen.

Die neue Woche startet mit einigen Wolken am Himmel; dennoch bleiben die Temperaturen stabil um die 15°C bis 16°C.

Es sieht also nach einer perfekten Woche für Outdoor-Aktivitäten und das Erkunden der pittoresken Landschaften rund um Puigpunyent aus, ohne dass das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht.

