Wetter in Sant Llorenç des Cardassar (16.04.2024 bis 23.04.2024): Frühlingstemperaturen und klare Himmel voraus

Die sonnige Seite Mallorcas: Wetterprognose für Sant Llorenç des Cardassar

Sant Llorenç des Cardassar, ein idyllisches Städtchen im Osten Mallorcas, erwartet in den kommenden Tagen ein äußerst angenehmes Frühlingswetter. Hier finden Sie detaillierte Informationen und eine übersichtliche Wettervorhersage für die Woche vom 16. April bis zum 23. April 2024. Entdecken Sie, was das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar für die Einwohner und Besucher der Region in Bezug auf Himmel, Temperaturen und Windverhältnisse bereithält.

Gemäßigte Tagestemperaturen und entspannte Nächte: Das Wetter im Detail

Beginnend mit dem 16. April 2024, präsentiert sich das Wetter mit milden 16°C, durchzogen von aufgelockerten Wolkenfeldern. Eine leichte Brise von 6 km/h sorgt für einen frischen Wind, ohne dabei ungemütlich zu werden. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 70% nicht zu unterschätzen, und der Luftdruck liegt stabil bei 1016 hPa.

Der darauffolgende Tag, der 17. April, bringt uns leichtfüßige Regenschauer bei kühleren 12°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 5 km/h eher moderat, während die Feuchtigkeit auf 83% steigt - perfekt für einen entspannten Spaziergang, ausgestattet mit einem Regenschirm.

Mit dem 18. April setzt sich der leichte Regen fort, diesmal begleitet von wärmenden 14°C und einer erfrischenden Brise von 10 km/h. Ideales Wetter, um die wunderschöne Natur rund um Sant Llorenç des Cardassar zu genießen.

Der 19. April verspricht mit klarem Himmel und angenehmen 16°C einen herrlichen Tag auf Mallorca. Die ideale Gelegenheit, um die zahlreichen Sonnenstunden an der Ostküste der Baleareninsel auszukosten. Der Wind bleibt konstant bei 10 km/h und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 41%.

Vom 20. bis zum 22. April erleben wir weiterhin sonniges Wetter mit Temperaturen, die sich von 17°C hin zu 18°C am 23. April steigern. Die Tage sind geprägt von einem wolkenlosen Himmel und einer leichten Brise, die die Luft frisch hält. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich täglich minimal, sodass die Tage merklich länger werden, was die sommerliche Stimmung auf Mallorca zusätzlich bekräftigt.

Ein perfektes Klima für alle Aktivitäten

Diese Woche erweist sich als ideal für diverse Outdoor-Aktivitäten. Ob Sie nun das städtische Flair von Sant Llorenç des Cardassar genießen, an den Stränden entspannen oder die beeindruckenden Wanderwege Mallorcas erkunden möchten, das Wetter spielt mit. Lassen Sie sich diese perfekten Bedingungen für Ihre Frühlingsabenteuer auf der Insel nicht entgehen!

Ausblick auf das Wochenende

Das Wochenende kündigt sich mit stabilem und erbauendem Wetter an. Am Samstag und Sonntag, dem 22. und 23. April, können sich Besucher und Einheimische auf klaren Himmel und anziehende Temperaturen freuen, die einen würdigen Abschluss der Woche darstellen. Nutzen Sie die Gelegenheit für ausgedehnte Ausflüge oder gemütliche Stunden in einem der zahlreichen Cafés der Stadt.

Mit dieser Wetteraussicht ist Sant Llorenç des Cardassar zweifelsohne ein bezaubernder Ort, den Sie in dieser Woche besuchen sollten. So bleibt uns nur zu sagen: Genießen Sie die Sonne und das tolle Klima Mallorcas in vollen Zügen!

